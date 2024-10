o governo sofre as primeiras derrotas no Hemiciclo num contexto de divisões na coligação Barnier

O Secretário-Geral do Eliseu, Alexis Kohler (à esquerda), discute com o Ministro responsável pelo orçamento e contas públicas, Laurent Saint-Martin, no final do conselho de ministros, no Eliseu, em Paris, no dia 15 de outubro, 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

Mesma causa, mesmos efeitos. Com uma minoria na Assembleia, o governo Barnier está a acumular desilusões face aos parlamentares indignados com o seu orçamento. Desde a comissão de finanças até aos debates em sessão pública, a secção de receitas da lei financeira de 2025 continua a enfrentar a barragem de oposições, ao mesmo tempo que se depara com fracturas na coligação governamental.

Pouco depois da meia-noite de quarta-feira, 23 de outubro, os deputados validaram assim a criação de uma contribuição excecional para os rendimentos elevados depois de a terem modificado, tal como em comissão uma semana antes. Inscrita no artigo 3.º da Lei das Finanças (PLF) sobre as receitas, esta medida fiscal, que diz respeito a 0,1% das famílias mais ricas, foi aprovada com 191 votos a favor e 35 contra. Votos principalmente de da Nova Frente Popular (NFP) e da Assembleia Nacional (RN).

Os grupos do campo governamental (Juntos pela República – EPR -, Direita Republicana – DR -, MoDem – Movimento Democrático -, Horizontes) ficaram divididos sobre uma das raras medidas do PLF 2025 visando famílias com um rendimento fiscal de referência maior mais de 250.000 euros por ano para uma pessoa solteira e 500.000 euros para um casal sem filhos. “Uma espécie de rede tributária ou limite fiscal evitando taxas médias de imposto muito baixas quando você ganha (c)Eu voltei »explicou o Ministro das Contas Públicas, Laurent Saint-Martin.

Enquanto Matignon e Bercy defendem a limitação deste imposto mínimo – um piso de 20% – a três anos, os deputados votaram para torná-lo permanente graças a alterações da esquerda e do MoDem, que, no entanto, pertence à coligação governamental. “Você está pedindo a todos no país que façam esforços de forma sustentável. E os únicos a quem você diz “não se preocupe, é excepcional” são aqueles que têm muito para viver.”ficou indignado com o presidente “rebelde” do comitê financeiro, Eric Coquerel.

“Justiça social”

Os deputados também ampliaram a base dessa sobretaxa. O relator do orçamento geral, o centrista Charles de Courson (Libertés, independentes, ultramarinos e territórios, Marne) reuniu a seu favor uma maioria para reescrever o artigo 3.º, a fim de evitar estratégias de evasão fiscal por parte das famílias mais ricas, tentadas a reduzir a sua contribuição através de certos impostos vantagens ou créditos fiscais. “O governo estava inventando uma rede que pegava sardinha, mas deixava passar baleia”ironizou o deputado comunista de Cher Nicolas Sansu.

