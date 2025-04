O Irã enfrentará um ‘snapback’ de todas as sanções da ONU? – DW – 04/08/2025

Irã está potencialmente enfrentando um retorno de todas as sanções da ONU que foram levantadas como parte de seu acordo nuclear de 2015 – O Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA) – com poderes globais.

Como parte deste Contrato, foi introduzido um mecanismo chamado “Snapback”, o que permite que qualquer estado signatário tome medidas se suspeitar que O Irã não está cumprindo seus compromissos sob o pacto.

Eles poderiam então iniciar um processo que leva automaticamente à reposição de todas as sanções da ONU contra o Irã em questão de semanas.

O acordo nuclear também impede qualquer outra nação participante de vetar a ativação do mecanismo de snapback, que foi projetado para permanecer em vigor por dez anos.

Um snapback completo de todas as sanções internacionais causaria um golpe severo para o Irã.

Ameaça à economia problemática do Irã

De acordo com o direito internacional, as sanções da ONU seriam vinculativas para todos os Estados membros da ONU.

As sanções originalmente direcionavam não apenas os setores de petróleo e energia do Irã, mas também áreas como bancos, seguros e transporte.

A economia iraniana aceitaria um golpe grave se todas as medidas de sanções fossem reimpostas, principalmente no que diz respeito às exportações de petróleo, investimento internacional e acesso ao sistema financeiro global.

Teerã já ameaçou tomar contramedidas decisivas se o mecanismo de snapback fosse ativado.

Um dos movimentos de retaliação de Teerã pode ser se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (NPT), disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, em dezembro de 2024.

O ministro das Relações Exteriores Seyed Abbas Araghchi também alertou que o Irã poderia repensar fundamentalmente sua posição sobre a questão de saber se o país deveria adquirir armas nucleares.

Embora a República Islâmica possua o know-how necessário para produzir armas nucleares, disse Araghchi, até agora se absteve de desenvolvê-las. O Irã insistiu repetidamente que sua indústria nuclear é estritamente para uso civil.

Um acordo fracassado

Há dez anos, depois de longas e minuciosas negociações, Teerã concordou em um acordo nuclear com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos), além da Alemanha, conhecida coletivamente como P5+1. A União Europeia (UE) também participou das negociações.

O acordo teve como objetivo reduzir o programa nuclear de Teerã e colocá -lo sob o monitoramento do Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). Em troca, as sanções da ONU deveriam ser levantadas e o Irã deveria ser reintegrado, econômica e politicamente.

Mas o plano falhou.

Em maio de 2018, durante Presidente Donald Trump’s Primeiro mandato, os EUA se retiraram unilateralmente do acordo, dizendo que queria um “negócio melhor”.

Trump então impôs uma estratégia de “pressão máxima” ao Irã, batendo em sanções unilaterais e ameaçando empresas estrangeiras com multas se continuassem a fazer negócios com Teerã.

Em resposta, Teerã começou a se afastar gradualmente de seus compromissos relacionados à nuclear e começou a exceder os limites do tratado no processamento de urânio com baixo teor de urânio. O regime iraniano também começou a enriquecer o urânio para concentrações mais altas.

Os EUA queriam recuperar as sanções já em abril de 2020. Mas os outros membros do P5+1 se opuseram à mudança, dizendo que Washington não poderia implementar unilateralmente o mecanismo porque havia deixado o acordo nuclear em 2018.

Os EUA não retornaram ao JCPOA, mesmo sob o presidente Joe Biden, tornando a situação atual ainda mais complicada.

A Resolução 2231 da ONU foi violada?

A disputa sobre o programa nuclear do Irã continuou a aumentar, com Teerã investindo em novas centrífugas para enriquecimento de urânio e, segundo especialistas, se aproximando cada vez mais da construção de uma bomba nuclear.

Simultaneamente, Teerã está avançando com seu programa de mísseis e construiu seu arsenal de foguete, aparentemente incluindo mísseis de longo alcance.

Oficialmente, o Irã ainda insiste que não está tentando obter armas nucleares e descreve seu programa de mísseis como puramente defensivo. No entanto, várias nações afirmam que Teerã violou a Resolução 2231 da ONU ao desenvolver mísseis balísticos.

Essa resolução, adotada em julho de 2015 como parte do acordo nuclear, exige explicitamente ao Irã “não realizar nenhuma atividade relacionada a mísseis balísticos que possam ser projetados como sistemas de entrega para armas nucleares”. O mecanismo do Snapback também faz parte desta resolução, que, após dez anos, expira em 18 de outubro.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.