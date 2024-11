O medo das tarifas de Trump leva os compradores às ofertas da Black Friday | Notícias de varejo

Tirando flocos de neve do cabelo, Teagan Hickson entrou em um Walmart Supercenter em Fort Wayne, Indiana, com a esperança de conseguir algumas ofertas de feriados na Black Friday. A primeira coisa que a mãe de dois filhos viu: um palete cheio de fornos de fritadeira digital Gourmia por US$ 50 cada.

Sua irmã Jordan estava querendo um, disse ela, mas o dinheiro estava apertado agora para todos em sua família. Ela se preocupou com as despesas no próximo ano depois de ler postagens no Facebook sobre aumentos de preços caso as tarifas planejadas pelo presidente eleito Donald Trump entrem em vigor em janeiro.

“Estou tentando não gastar muito”, disse Hickson, 43 anos. “Não quero aumentar meus cartões de crédito, mas não quero pagar mais pelas coisas no próximo ano”.

À medida que os varejistas reabriram as lojas nos Estados Unidos após o feriado americano de Ação de Graças, alguns locais atraíram grupos de compradores. As pessoas estavam ansiosas para ver os descontos da Black Friday nas lojas, muitas vezes comparando-os com os preços dos rivais para mercadorias semelhantes online.

Pesando na mente de muitos americanos: os preços deverão subir em 2025 como resultado da decisão de Trump de implementar novas tarifas em algumas importações dos EUA, consumidores como Hickson poderão sentir o impacto nas mercearias e restaurantes, aumentando potencialmente o seu custo de vida.

No Walmart, Hickson ligou para o marido, Josh, que estava sentado em frente ao computador em casa e pronto para comparar os preços na loja com o que encontravam online.

“Querido, isso parece muito bom”, ela disse a Josh. “O que há online?” Alguns segundos depois, Josh encontrou um modelo semelhante na Amazon pelo dobro do preço. Ela pegou uma caixa, colocou-a no carrinho e foi mais fundo na loja grande.

O Walmart, que opera 4.700 lojas nos EUA, está oferecendo este ano uma variedade de ofertas em TVs Samsung, aspiradores Dyson, brinquedos Lego e Hot Wheels, jeans Levi’s e fritadeiras de ar, embora seus descontos pré-Black Friday tenham começado em 11 de novembro.

Cristal Lopez empurrou um carrinho cheio de roupas e algumas sacolas pelos corredores de um Supercenter Walmart em North Bergen, Nova Jersey, em busca de roupas de Natal para seus dois filhos. ”, disse ela, acrescentando que ainda tinha algumas compras a fazer para terminar sua lista de férias. Ela pretende gastar de US$ 1.000 a US$ 2.000 no total – o mesmo que no ano passado – principalmente em roupas.

Esperava-se que os compradores comprassem mais mercadorias on-line na sexta-feira, com compras de US$ 10,8 bilhões, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior, de acordo com projeções do Adobe Analytics.

Pessoas que desejam atualizar suas TVs podem encontrar as melhores ofertas na sexta-feira, com descontos chegando a 24% sobre o preço listado, de acordo com a análise da Adobe sobre os preços online dos varejistas.

‘Compras espontâneas’

Ainda assim, o grupo de comércio retalhista dos EUA, a Federação Nacional de Retalho, espera que cerca de 85,6 milhões de compradores visitem as lojas este ano, contra 76 milhões no ano passado. Os compradores têm apenas 26 dias entre o Dia de Ação de Graças e o Natal, contra 31 dias mais tranquilos no ano passado.

O que aumenta a pressão sobre os retalhistas é a relutância dos compradores, cansados ​​da inflação, em fazer alarde, a menos que consigam bons negócios.

“Com menos dias para fazer compras, os consumidores são mais propensos a fazer compras espontâneas, contribuindo para o crescimento do retalho durante a época festiva”, afirmou Marshal Cohen, consultor-chefe de retalho da Circana, uma empresa de investigação.

Evelyn Contre, 49 anos, esperava em uma fila de 20 pessoas em uma loja Lululemon com suas duas filhas. Contre já havia navegado nos sites da Abercrombie & Fitch e Lululemon na quinta-feira em busca de ofertas da Black Friday antes de ir ao Crabtree Valley Mall em Raleigh, Carolina do Norte, na sexta-feira.

As multidões eram escassas no início de uma loja da Macy’s em Santa Bárbara, Califórnia, apesar dos descontos da Black Friday terem atingido 50% para produtos domésticos e vestuário e de uma abertura antecipada às 7h, três horas mais cedo do que o normal.

John Dillard, 66 anos, estava comprando jeans 504 da Levi’s que ele disse que sua filha havia sugerido para ele. A Macy’s estava oferecendo a eles um desconto de 40% sobre o preço normal de US$ 60. Dillard, um aposentado local, disse que estava planejando ir a uma festa de fim de ano e precisava de roupas novas para a ocasião.

Dillard, que disse já ter comprado calças sociais masculinas na Macy’s com desconto de US$ 95 para US$ 35 e um par de sapatos sociais masculinos negros por apenas US$ 25, disse que normalmente evita fazer compras na loja para evitar multidões. Os negócios eram importantes para ele porque planejava comprar apenas o que precisava para a festa. “Com que frequência vou usar essas roupas?” ele disse.

A Target cortou os preços em US$ 100 em produtos como a TV Westinghouse de 75 polegadas e o console de jogos Nintendo Switch, e tirou mais de 50% de desconto em bonecas Barbie, máquinas de café Keurig e batedeiras KitchenAid, negócios que começaram no Dia de Ação de Graças e vão até sábado.

O varejista está vendendo um novo livro da Taylor Swift Eras Tour e produtos exclusivos relacionados ao Wicked para membros do Target Circle.

“A Black Friday não é mais o que costumava ser”, disse Hoss Moss, um chef de 58 anos de Nova Jersey, que ficou do lado de fora de uma loja Target pela primeira vez em 15 anos para comprar o livro de Swift para sua filha adolescente.

“Os preços dos alimentos são caros e… mesmo as roupas não estão no preço que você conseguiria antes.” Ele disse que sua família de quatro pessoas planeja gastar de US$ 2.000 a US$ 3.000 em presentes este ano, principalmente na Macy’s e na Lululemon.