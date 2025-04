O novo governo alemão consertará a economia? – DW – 04/11/2025

Muitas das maiores nações de navegação do mundo concordaram na sexta-feira com o que é efetivamente o primeiro imposto global sobre emissões de gases de efeito estufa para a indústria, disse a Organização Marítima Internacional (IMO).

Em uma reunião em Londres, eles decidiram impor uma taxa mínima de US $ 100 por cada tonelada de gases de efeito estufa emitidos por navios de carga acima de certos limites.

A União Europeia (UE), Brasil, China, Índia e Japão votaram a favor do acordo. Os principais produtores de petróleo, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita votaram contra, enquanto os Estados Unidos se abstiveram de votar.

Contas de envio para quase 3% da global Emissões de gases de efeito estufade acordo com a IMO.

Como os preços globais ajudarão a reduzir as emissões marítimas?

A maioria dos 100.000 navios de carga do mundo ainda é alimentada por diesel altamente poluente.

O contrato, definido para ser implementado até 2027, exige que os navios de carga usem uma mistura de combustível menos intensiva em carbono que emite menos CO2 ou multas de face.

A receita das taxas, estimada em cerca de US $ 10 bilhões anualmente, entrará no fundo líquido zero da IMO para investir em combustíveis e tecnologias necessárias para fazer a transição para o envio verde.

Envio: o barco lento de uma indústria para mudar

O contrato também fornece suporte aos países em desenvolvimento para incentivar sua transição para reduzir as emissões de CO2 no envio. Também haverá uma “recompensa” para aqueles que atingem zero ou emissões de gases de efeito estufa quase zero.

A IMO pretende cortar as emissões anuais totais de gases de efeito estufa em 50% em meados do século para atingir a meta do contrato de Paris de 1,5 ° C (2,7 F) aumento da temperatura global média Comparado com a era pré-industrial.

EUA ameaçam ‘medidas recíprocas’

O acordo foi alcançado apesar de várias objeções. Na quarta -feira, a NÓS O porta -voz do Departamento de Estado disse que Washington não estaria “envolvido em negociações”, já que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, queria colocar os interesses dos EUA em primeiro lugar no “desenvolvimento e negociação de qualquer acordos internacionais”.

Também ameaçou “medidas recíprocas” para compensar quaisquer taxas cobradas por navios dos EUA.

Grupos ambientais descreveram o acordo como “inovador”.

“(It) deve sinalizar uma mudança da maré em gases de efeito estufa do transporte global”, disse Mark Lutes, consultor sênior do World Wildlife Fund for Nature.

“No entanto, os principais aspectos deste contrato ficam aquém do que é necessário e arriscarem a transição do curso”, acrescentou.

As nações insulares no Pacífico e no Caribe, vulneráveis ​​aos efeitos das mudanças climáticas, não votaram no acordo, pois não era ambicioso o suficiente para alcançar as metas de descarbonização.

