O Papa da Paz, é assim que Francisco será lembrado para sempre; veja homenagens

Infelizmente, ela carrega estigma de capital da corrupção, mas as mesmas pessoas que criticam Brasília são as que mandam para cá seus políticos desonestos. Gente que vota errado. Entre deputados e senadores, o Congresso Nacional tem 594 parlamentares. Somado aos ministros e presidente da República e vice, são menos de 800 políticos aqui. E reforçamos: 2,8 milhões de habitantes comuns.

Com pouco mais de 2, 8 milhões de habitantes, a Capital Federal surpreende os desavisados. Quem chega a Brasília, que completa 65 anos nesta segunda, 21, não lembra que a maioria dos moradores da cidade é formada por trabalhadores comuns como eu e você. Gente que sequer trabalha com política e ganha a vida batendo ponto nas empresas e comércios da cidade.

Tombada pela Unesco desde 1987, como Patrimônio Cultural da Humanidade, a cidade é linda, limpa e tem mais segurança que a maioria das irmãs brasileiras. O verde predomina com muitas árvores frutíferas pelas ruas e outras com flores belíssimas, como os ipês e flamboyants, que podem ser encontrados por toda parte.

Quer mais? As cores do céu de Brasília são deslumbrantes. A região do entorno também é forrada de belas cachoeiras. Na gastronomia, Brasília tem pratos de todo o Brasil, trazidos por brasileiros que beberam da água da cidade e nunca mais saíram daqui.

Tem lazer, sim

Aos domingos, o Eixão, como é conhecida a pista que liga os extremos da cidade, que tem 13 quilômetros de extensão e 250 metros de largura, vira um grande calçadão. É fechado para veículos. Os pedestres, os ciclistas e os patinadores tomam conta.

Também tem espaço para shows e apresentações, além de parquinhos infláveis e pessoas que aproveitam o gramado para tomar sol e fazer piquenique.

Brasília tem dessas coisas, falta a praia, mas muitos pensam que ela está logo ali e andam de sunga e biquini na maior tranquilidade. Não é raro ver um dos 513 deputados ou dos 81 senadores transitando nesse grande calçadão. Mas raramente alguém aborda. É que, na capital, esse é o costume: deixar o político ter a vida dele, como um cidadão comum.

Sonho, ousadia e pragmatismo

A cidade que brotou do sonho do então presidente Juscelino Kubistschek, ganhou forma pelos traços precisos e exatos do arquiteto Oscar Niemeyer que encontrou no parceiro, encontrado ao acaso o urbanista Lúcio Costa, a coordenação das ruas e avenidas.

Brasília não tem ruas com nomes, como nas cidades tradicionais, são siglas com significados específicos.

Para entende-la, basta imaginar um grande avião visto do alto: para acima, asa norte, para baixo, asa sul. No corpo do avião, a Esplanada, o Planalto, a Suprema Corte, o Congresso Nacional, a rodoviária e assim por diante.

Novo Tour Cívico

Para celebrar os 65 anos de Brasília, o governo do Distrito Federal organizou um tour cívico gratuito pela cidade.

O turista interessado poderá conhecer o Congresso Nacional por dentro, observando de perto os plenários da Câmara e do Senado. Também poderá conhecer dois dos mais belos ministérios – o Itamaraty e o da Justiça -, além do Palácio do Planalto e do Palácio do Alvorada.

O City Tour Cívico funciona de terça-feira a domingo gratuitamente e sai da Torre de TV em três horários diários: 10h, 11h e 12h30, com inscrição pelo site Digital Ingressos.

O percurso tem duração média de duas horas e é conduzido por guias profissionais bilíngues e trilíngues, vinculados ao governo do Distrito Federal.

O Brasil não conhece Brasília. Venha e surpreenda-se!

Brasília democrática em que o Eixão do Lazer vira um grande calçadão em que todos se sentem à vontade para desfrutar o domingo. Foto: Agência Brasília

