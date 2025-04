O Papa Francisco faz uma aparição surpresa no Vaticano – DW – 04/04/2025

Tempestades bateu o Central-Oriente Estados Unidosmatando pelo menos 16 pessoas, incluindo crianças, disseram autoridades locais.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) alertou que inundações repentinas “graves” adicionais é de se esperar nos próximos dias.

Uma série de tempestades ferozes que se estendem dos estados do Arkansas a Ohio danificou prédios, inundaram estradas e produziram dezenas de tornados na semana passada.

Inundações graves começaram na sexta -feira em Kentucky Imagem: Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader/TNS/Abaca/Picture Alliance

O Tennessee foi mais atingido pelo clima extremo, com as autoridades estaduais dizendo no sábado que 10 pessoas morreram em toda a parte ocidental do estado.

Duas pessoas foram mortas devido a inundações em Kentucky, de acordo com o governador estadual Andy Beshear, incluindo uma criança de nove anos que foi “varrida pelas águas da enchente”, enquanto caminhava para um ponto de ônibus.

As fotos mostraram danos generalizados da tempestade em vários estados, com casas destruídas, árvores derrubadas, linhas de energia derrubadas e carros capotados.

“Espera-se inundações flash severas e generalizadas” no domingo em partes da região do Oriente Central, disseram o NWS, alertando que “vidas e propriedades estão em grande perigo”.

Uma criança de nove anos foi varrida pelas águas da inundação enquanto tentava caminhar até uma parada de ônibus na sexta-feira Imagem: Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader/TNS/Abaca/Picture Alliance

Outras duas mortes relacionadas à tempestade foram registradas no Missouri e uma em Indiana, de acordo com relatórios e autoridades da mídia local.

Uma criança de cinco anos foi encontrada morta em uma casa em Little Rock, Arkansas “em conexão com o clima severo em andamento”, afirmou a agência de gerenciamento de emergência do estado em comunicado.

“As inundações atingiram níveis recordes em muitas comunidades”, escreveu o governador de Kentucky, Beshear, nas mídias sociais no sábado, pedindo aos moradores do estado que “evitem viagens e nunca passem pela água”.

Mais de 100.000 pessoas estavam sem energia no Arkansas e no Tennessee no início do domingo, de acordo com a rastreamento do site PowerOutage.

O NWS alertou que tornados moderados a graves poderiam se formar em partes do vale do Tennessee e do Baixo Mississippi Valley no domingo, juntamente com “tempestades severas”.

Editado por Jenipher Camino Gonzalez