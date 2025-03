O papel das instituições culturais da Alemanha em um mundo em mudança – DW – 31/03/2025

Como o protestos em massa contra o governo do presidente Erdogan em Peru continue, o Instituto GoetheO secretário -geral, Johannes Ebert, expressa sua solidariedade com os manifestantes: “Estamos ao lado de trabalhadores e instituições culturais que defendem a liberdade de expressão e os direitos culturais”, diz Ebert, que supervisiona 158 instituições em 98 países.

Existem três Goethe-Instituts na Turquia-na capital do país, Ancara, bem como em Izmir e Istambul, onde demonstrações em massa começaram recentemente depois que o prefeito da cidade, Ekrem Imamoglu, foi preso e suspenso do cargo.

O edifício Istambul Goethe-Institut está localizado no coração da metrópole turca, a poucos passos da icônica Praça Taksim, onde a maioria dos protestos geralmente se reúne.

A praça agora está isolada pelas forças de segurança, enquanto o governo turco continua a reprimir os manifestantes.

O Parque Gezi, um dos últimos espaços verdes da cidade de Istambul, fica ao lado da Taksim Square. Planos de desenvolvimento controverso para o parque provocou um anterior onda de protestos em todo o país. No verão de 2013, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para demonstrar contra Governo de Erdogan em uma ampla gama de questões. O estado reprimiu brutalmente os protestos e prendeu milhares de pessoas.

Artistas turcos tomam uma posição

Mas os eventos de hoje na Turquia marcam o ponto baixo em sua descida de anos para a autocracia.

Cerca de 190 escritores e intelectuais turcos publicaram uma declaração conjunta contra a prisão de Imamoglu, recusando -se a permanecer em silêncio.

Vencedor do Prêmio Nobel para literatura Orhan Pamuk Também falou. “Na última década, a Turquia não tem sido uma democracia real-apenas uma democracia eleitoral, onde você pode votar em seu candidato preferido, mas não tem liberdade de expressão ou pensamento”, escreveu Pamuk em um artigo para O guardião.

“Agora, com a prisão do político mais popular do país – o candidato que teria ganho a maioria dos votos na próxima rodada de Eleições nacionais – Mesmo essa forma limitada de democracia está chegando ao fim “, continuou o escritor em referência a Imamoglu.

O pianista Fazil diz que postou um clipe de música nas mídias sociais que mostra sapatos pendurados em uma barreira policial que pertencia a manifestantes que os perderam enquanto fogem de canhões de água e gás lacrimogêneo.

O governo federal alemão também condena fortemente os ataques à democracia na Turquia. Apesar das interrupções, o Goethe-Institut está buscando seu trabalho no país.

“Nossos programas culturais, os cursos de idiomas, os exames, tudo continua”, disse o secretário -geral do Instituto à DW.

“Estamos no local, temos espaços abertos em nossos projetos e somos um contato importante para os artistas”, acrescenta Ebert, apontando que os trabalhadores culturais turcos estão desempenhando um papel fundamental na situação atual, pois estão usando sua visibilidade e suas plataformas para se expressar publicamente. “Nestes tempos difíceis”, diz ele, os artistas estão particularmente interessados ​​em cooperar com o Goethe-Institut.

O trabalho cultural alemão está mudando

Turquia, Rússia, Bielorrússia, Hungria e agora os EUA – governantes autocráticos estão forjando mudanças geopolíticas. A Alemanha precisa, consequentemente, adaptar seu trabalho cultural estrangeiro? “Claro”, admite Ebert, “como um instituto cultural global, nos perguntamos: como lidamos com essa situação?”

“A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia está furiosa há três anos. Além disso, houve a mudança política nos Estados Unidos, onde muitas coisas estão sendo lançadas em um tempo muito curto e a crescente importância da China”, diz Ebert.

“Estamos vendo a guerra no Oriente Médio com preocupação. Isso está tendo um grande impacto em nosso trabalho cultural como nenhum outro conflito”. A Alemanha está sendo fortemente criticada, principalmente nos países árabes, por seu apoio a Israel, que é percebido como muito unilateral, explica Ebert.

“Também estamos vendo protestos maciços em vários países onde os trabalhadores culturais geralmente desempenham um papel importante – Geórgia, Sérvia e agora Turquia”.

Segundo seu secretário-geral, a missão do Goethe-Institut não mudou: pretende promover o intercâmbio cultural internacional e o idioma alemão e fornecer informações sobre a Alemanha com base nos valores liberais e no estado de direito. Comunicar isso no exterior é mais importante do que nunca, diz Ebert.

Um desafio crescente nos EUA

Ele vê uma necessidade particular de ação nos EUA. “Como alcançamos pessoas que não alcançamos antes?” pergunta Ebert. O Goethe-Institut possui sete institutos nos EUA e, de acordo com Ebert, mantém uma rede de escolas que abrangem todos os 50 estados. “O desafio é chegar além das capitais no leste e oeste, por exemplo, com festivais de cinema e projetos culturais”.

Ebert gostaria de desenvolver o sucesso do Ano da amizade alemã-americana Realizado em 2018 sob o lema “Wunderbar Together”, que atingiu dois milhões de pessoas na época. “Talvez seja necessário um esforço tão conjunto para corrigir notícias falsas sobre a Europa e a Alemanha e, acima de tudo, para estabelecer contato entre pessoas além da política”.

Enquanto isso, a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano (SPK), a maior instituição cultural da Alemanha, criticou os planos de Donald Trump de pressionar os museus dos EUA.

“Após seus ataques à liberdade acadêmica, o presidente dos EUA agora está atacando museus independentes”, disse o presidente da Fundação, Hermann Parzinger, e sua designada sucessora, Marion Ackermann, em Berlim na sexta -feira.

Além de retirar o grande financiamento da pesquisa universitária, o presidente dos EUA, Trump, assinou uma ordem executiva no final de março, exigindo que a instituição independente da Smithsonian remova “narrativas divisivas” e “ideologia antiamericana” de seus muitos museus e centros de pesquisa.

“Nas sociedades livres, nos envolvemos no discurso, negociamos questões, mas não permitimos o que se pensa e demonstrou ser determinado por decreto”, disse Parzinger.

O Goethe-Institut conduz trabalhos culturais no exterior há mais de 70 anos. O secretário-geral de Goethe-Institut, Ebert, continua a considerar isso “um investimento extremamente importante”.

Em 2023, o instituto teve que renunciar a 10% de seu orçamento. Nove locais, principalmente na Itália e na França, bem como na de Washington, tiveram que fechar.

Atualmente, há muita discussão na Alemanha sobre segurança e defesa, diz Ebert. “Mas a defesa não é apenas sobre armas, mas também sobre manter bons contatos entre pessoas de diferentes países”.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.