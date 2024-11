O papel que os boicotes desportivos desempenham na guerra de Israel em Gaza. | Hamas

Catherine Shoard



Nicole Kidman expressou o desejo de trabalhar com o diretor Martin Scorsese em uma nova entrevista – bem como seu ceticismo sobre se isso poderia acontecer.

Falando com Feira da VaidadeKidman disse: “Sempre disse que quero trabalhar com Scorsese, se ele fizer um filme com mulheres”.

Kidman ecoa os sentimentos expressos por Meryl Streep em 2011, que disse: “Gostaria que Martin Scorsese se interessasse por uma personagem feminina de vez em quando, mas não sei se viverei tanto tempo”.

Scorsese, que completa 82 anos este mês, é mais conhecido por suas colaborações com atores masculinos de primeira linha, como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Daniel Day-Lewis.

Martin Scorsese, à direita, com os atores Robert De Niro e Joe Pesci no set de O Irlandês de 2019. Fotografia: Niko Tavernise/AP

No entanto, ele fez vários filmes com mulheres em papéis principais ou significativos, incluindo Boxcar Bertha (1972) e Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974). Sua adaptação de Edith Wharton de 1993, The Age of Innocence, contou com uma série de papéis significativos para atores como Michelle Pfeiffer e Winona Ryder, enquanto Killers of the Flower Moon do ano passado ganhou elogios consideráveis ​​​​por sua protagonista feminina, Lily Gladstone.

O diretor está atualmente promovendo diversos projetos de TV, incluindo uma série de docudrama que examina a vida dos santos, entre eles João Batista e Joana D’Arc.

A produção está atualmente pausado em seus projetos cinematográficos – filmes biográficos sobre Frank Sinatra e Jesus – embora Scorsese tenha negado planos de se aposentar, dizendo: “Não estou me despedindo de jeito nenhum do cinema… Ainda tenho mais filmes para fazer, e espero que Deus me dê o força para fazê-los.”

Kidman, 57 anos, é atualmente uma das favoritas ao Oscar por sua atuação como CEO de alto escalão em Manhattan, que inicia um relacionamento submisso com um jovem estagiário, interpretado por Harris Dickinson. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Veneza por sua atuação em Babygirl, mas não pôde receber o prêmio devido à morte repentina de sua mãe.

Sua principal competição de prêmios este ano inclui Angelina Jolie, por uma cinebiografia de Maria Callas, Tilda Swinton pelo drama de eutanásia de Pedro Almodóvar, The Room Next Door, Marianne Jean-Baptiste por sua mais recente colaboração com Mike Leigh, Hard Truths, e Cynthia Erivo pelo musical Wicked. , que estreia na próxima semana.