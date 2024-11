O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, quer proibição das redes sociais para menores de 16 anos | Notícias de mídia social

Kate Lamb



DA vitória avassaladora de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA viu o ex-presidente garantindo uma maioria inesperada no voto popular, controle do Senadoe pelo menos 295 votos no colégio eleitoral – derrotando a vice-presidente Kamala Harris em uma disputa que dominou as primeiras páginas do Reino Unido na quinta-feira.

O Guardião liderado com duas palavras: “American Dread”, uma brincadeira com o sonho americano, ao lado de um retrato em close do presidente eleito.

Os americanos acordaram para um “país transformado e um mundo abalado” à medida que a compreensão do impressionante retorno de Trump ao poder começou a ser absorvida, escreveu Ed Pilkington, do Guardianresumindo o clima.

O Espelho destacou uma questão que persiste em muitas mentes em todo o mundo sobre o que o Trump 2.0 pode trazer, com a manchete: “O que eles fizeram… ​​de novo?

A vitória de Trump, afirmou, gerou receios de que o líder republicano seria ainda “mais divisivo e brutal do que na sua primeira passagem pela Casa Branca”.

“Um retorno para acabar com todas as reviravoltas de Trump”, dizia o Correio Diárionotando que no final “não chegou nem perto”.

A vitória eleitoral de Trump não tem precedentes em muitos aspectos. Por um lado, ele é o primeiro criminoso condenado a conquistar a presidência dos EUA, um ponto destacado pela primeira página do Expressar, e que não impediu que os americanos o escolhessem para liderar mais uma vez.

“Ele foi baleado, condenado por um crime e rotulado de fascista… mas ainda é a escolha do povo.”

O Tempos optou por um tom diferente, escolhendo a manchete: “Trump promete Idade de Ouro depois de afastar Harris”.

Trump estava voltando à Casa Branca mais “poderoso do que nunca”, disse o Times.

O jornal também incluiu na sua primeira página a manchete de um artigo de opinião intitulado: “Encarem, liberais, isto é o que milhões queriam”.

O Sol recitou uma das falas de Trump em seu reality show The Apprentice, com a manchete: “Você está recontratado”.

“Trump está de volta para a segunda temporada”, escreveu o jornal, apesar de ter sido “baleado, processado, julgado, insultado e descartado”.

“Trump está de volta”, ecoou o Tempos Financeiros na sua primeira página, acrescentando que a democracia e as alianças americanas estavam “preparadas para a turbulência”, com as bolsas a abrirem em novos máximos, apesar dos novos receios sobre as tarifas.

Apresentando uma foto impressionante de um Trump de aparência confiante apontando o dedo para o espectador, uma imagem que reflete o icônico desenho animado do Tio Sam, o Telégrafo disse que Trump venceu com um mandato poderoso, ao assumir o controle do Senado, do voto popular e de “todos os estados indecisos”.

“A varredura limpa de Trump”, dizia a manchete.

Na Escócia, o Registro Diárioapresentava um Donald Trump sorridente ao lado da linha “A chave inglesa estrelada”.

O jornal resumiu seu próximo segundo mandato em um trocadilho espirituoso, apelidando-o de “Brave New Don”.