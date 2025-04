O primeiro -ministro britânico Keir Starmer Turn on Center Stage – DW – 04/04/2025

O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, está usando uma viagem de dois dias para Japão sublinhar a importância de estreitas relações de trabalho com nações que pensam da mesma forma em todo o mundo em um momento de crescer tensões de segurança com ChinaAssim, Rússia e Coréia do Norte.

A aliança dominada pelos EUA também está lutando para se orientar em um novo mundo onde Os EUA em si estão ficando menos confiáveis ​​como parceiro.

Rutte fez sua primeira viagem oficial ao Japão nesta semana Desde que substituiu Jens Stoltenberg como chefe da OTAN em outubro. A visita incluiu Rutte visitando a Base Naval de Yokosuka, ao sul de Tóquio, onde inspecionou uma fragata japonesa e o equipamento de lavagem de minas da Marinha.

Rutte também expressou preocupação com as ações da China, apontando que Pequim está apoiando o esforço de guerra russo na Ucrânia e expandir rapidamente suas próprias capacidades militares.

“Não podemos ser ingênuos”, disse ele.

Mais do que uma disputa sobre as ilhas – o medo do Japão da China Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O Secretário Geral da OTAN acrescentou que era cada vez mais importante que os Estados -Membros da OTAN cooperem com o Japão e outros países além da aliança.

Movimentos de Trump na agenda

Espera-se que as conversas de Rutte com os líderes japoneses incluam as forças de conexão nos cinemas do Pacífico e do Atlântico, de acordo com Ryo Hinata-Yamaguchi, professor associado do Instituto de Estratégia Internacional da Universidade Internacional de Tóquio.

“Meu senso é que a OTAN e o Japão queriam que essa viagem fosse adiante após vários anos de divulgação que já aprofundaram o relacionamento”, disse Hinata-Yamaguchi à DW.

“Mas isso é uma prova de que eles estão se aproximando e a necessidade de conversas regulares de alto nível fazem parte disso”, disse ele à DW.

Representantes da OTAN e autoridades japonesas também provavelmente considerarão ameaças ao status quo internacional, como A invasão russa em andamento da Ucrâniao agressivo Políticas expansionistas da China na região da Ásia-Pacífico e o regime norte -coreano imprevisível.

O Donald Trump Administração e suas políticas “Também será uma questão a ser discutida, com uma consideração séria dada ao significado e sustentabilidade das alianças”, acrescentou o especialista.

Reino Unido para enviar seu carro -chefe com o Carrier Strike Group

Houve um aumento significativo nas missões da OTAN no nordeste da Ásia na última década, com forças terrestres, marinhas e aéreas de várias nações que conduzem exercícios de treinamento conjuntos ou multilaterais no Japão naquele tempo.

OTAN para expandir a cooperação de defesa para o Indo-Pacífico Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

O governo britânico anunciou na quarta -feira que implantará um grupo de greve na região, liderado pelo carro -chefe da sua marinha, o porta -aviões HMS Prince of Wales. Apoiou 12 outras nações e acompanhado por navios de guerra da Noruega, Canadá e Espanha, a frota realizará visitas e perfurações portuários com parceiros como Índia, Cingapura, Malásia e Austrália neste verão.

Além de conduzir exercícios com unidades japonesas, o grupo de ataque operará com unidades sul -coreanas para interditar o contrabando de itens proibidos sob resoluções da ONU para a Coréia do Norte.

Até onde o Japão vai ajudar a Ucrânia?

Um dos desenvolvimentos mais interessantes da visita de Rutte a Tóquio foi o pedido do Japão de participar do comando da OTAN para sua missão na Ucrânia, disse James Brown, professor de relações internacionais no campus de Tóquio da Universidade de Temple, especializada em assuntos russos.

“Algumas pessoas se perguntaram se após a mudança de Washington para diferentes prioridades para a Rússia e a Ucrânia se o Japão seguiria o exemplo, mas esse não foi o caso”, disse ele. “O mais impressionante é que o Japão disse que está considerando ingressar na missão da OTAN para apoiar a Ucrânia, um novo compromisso importante”.

Kyiv diz que capturou nacionais chineses lutando pela Rússia Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

As intenções de Tóquio foram detalhadas em negociações entre Rutte e o ministro da Defesa do Japão, Gen Nakatani, na terça -feira. O Japão já forneceu a Kiev equipamentos defensivos-capacetes, armaduras, suprimentos médicos, equipamentos anti-terras-mas também está vinculado por sua política de não fornecer armas letais aos estados em guerra.

“Tanto o Japão quanto a OTAN enfrentam muitos desafios e nosso ambiente de segurança se tornou cada vez mais grave”, disse Nakatani a repórteres, acrescentando que o Japão espera aprofundar a cooperação em segurança e aprender lições da guerra em andamento da Rússia contra seu vizinho.

E embora não haja sugestão de que o Japão mude para o fornecimento de armas, Tóquio sinalizou o desejo de participar da assistência e treinamento de segurança da OTAN para a Ucrânia (NSATU), com sede na cidade alemã de Wiesbaden. Os detalhes do envolvimento ainda não foram determinados, mas é possível que o pessoal militar japonês seja despachado para a Alemanha. No entanto, eles não estarão comprometidos em combater os papéis na Ucrânia.

‘Otan asiática’ ainda é um sonho distante

“A cooperação já está em andamento há algum tempo, mas agora estamos vendo isso acelerando”, disse o professor Brown, com sede em Tóquio. “O plano sempre foi para o Japão fazer mais por sua própria segurança ao lado dos países da OTAN e de outras nações que pensam da mesma forma, como a Austrália”.

“Mas agora que os EUA estão se mostrando um aliado menos confiável do que se pensou, isso está se tornando mais importante”, acrescentou.

O primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba também confirmou que queria aprofundar a cooperação de seu país com a OTAN na indústria de defesa depois de conhecer Rutte em Tóquio.

Antes de assumir o cargo no ano passado, Ishiba também disse que era a favor da criação de uma versão asiática da OTAN. No entanto, Brown diz que isso não é viável.

“Nunca foi realmente na agenda”, disse ele. “Ele fez esses comentários sobre uma OTAN asiática e tenho certeza de que, em um mundo ideal, ele gostaria de fazê -lo, mas é um sonho”.

Editado por: Darko Lamel