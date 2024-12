O que a China ganha com a proibição das exportações de minerais raros para os EUA – DW – 04/12/2024

Na terça-feira, o Ministério do Comércio da China anunciou que estava proibindo a exportação de certos minerais e metais para os Estados Unidos.

Os produtos, como gálio, germânio e antimônio, são os chamados itens de dupla utilização, que podem ser utilizados na produção de semicondutores e também para uma ampla gama de aplicações militares e tecnológicas.

Por que a China deu este passo?

A medida da China é uma resposta direta aos controles de exportação que os Estados Unidos impuseram a Pequim na segunda-feira. As ações dos EUA e da China são as últimas trocas em a rivalidade dos paísescom grande parte do foco recente em torno trocaa produção de tecnologia militar e o desenvolvimento da inteligência artificial.

“É um endurecimento e uma atitude defensiva tanto do lado chinês como dos Estados Unidos, e não é um fenómeno novo para nenhum dos países”, afirmou Claire Reade, consultora sénior de Washington, DC, do escritório de advocacia Arnold & Porter e especialista em assuntos norte-americanos. Relações comerciais com a China, disse à DW.

Reade disse que a percepção se tornou generalizada em China que os Estados Unidos estão a tentar travar o desenvolvimento legítimo do país, enquanto os EUA vêem isso como uma questão de segurança nacional para impedir que a China ganhe a supremacia em certas áreas.

O Ministério do Comércio disse que a sua decisão de reforçar os controlos de exportação de produtos de dupla utilização para os Estados Unidos foi “para salvaguardar a segurança nacional”.

O Os EUA continuaram sua campanha contínua contra o setor de semicondutores da China ao anunciar a sua terceira lista de restrições em tantos anos.

Pouco mais de um mês antes de deixar o cargo, a administração Biden lançou controles de exportação para 140 empresas, incluindo especialistas do setor de chips como Naura, Piotech, ACM Research e SiCarrier Technology.

A proibição chinesa das exportações de gálio e germânio para os Estados Unidos é o mais recente desenvolvimento na rivalidade entre os países Imagem: Florence Lo/REUTERS

A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, disse: “Esses são os controles mais fortes já promulgados pelos EUA para degradar a capacidade da República Popular da China de fabricar os chips mais avançados que estão usando em sua modernização militar”.

A resposta da China não se limita à restrição de certos metais e minerais essenciais. Quatro das principais associações industriais do país – abrangendo os setores de semicondutores, Internet, automóveis e comunicações – disseram aos seus membros para reduzirem as suas compras de chips dos EUA, com a associação de semicondutores do país a dizer que “os produtos de chips dos EUA já não são seguros ou fiáveis”.

Como as novas restrições afetarão os EUA?

O Conselho de Segurança Nacional dos EUA afirma que ainda está avaliando a última medida da China. As autoridades “sublinham a importância de reforçar os nossos esforços com outros países para reduzir os riscos e diversificar cadeias de abastecimento críticas fora da República Popular da China”.

O gálio e o germânio são dois dos produtos cuja exportação a China proibiu para os Estados Unidos, tendo já colocado controlos nas suas exportações em 2023.

Eles têm muitas aplicações especiais, sendo o gálio particularmente necessário para semicondutores de última geração, bem como para painéis solares e equipamentos de radar. O germânio tem vários usos, inclusive para fibra óptica e satélites.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank dos EUA, afirma que “os semicondutores baseados em gálio são vitais para a indústria de defesa dos EUA, particularmente na próxima geração de sistemas de defesa antimísseis e de radar, bem como na guerra electrónica e nos equipamentos de comunicações”.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, uma agência governamental, a China produziu 98% do fornecimento mundial de gálio bruto em 2023. Os dados sobre a extração e produção de germânio não estão prontamente disponíveis, mas a China também controla a maior parte do fornecimento global.

Os EUA importam ambos os produtos da China, mas também comercializam com países como Canadá, Alemanha e Japão. No entanto, desde que a China começou a introduzir restrições progressivamente no ano passado, os preços aumentaram acentuadamente no mercado global.

Os riscos de interrupção do fornecimento são bem conhecidos. Em Novembro de 2024, o Serviço Geológico dos EUA afirmou que poderia haver uma diminuição de 3,4 mil milhões de dólares (3,23 mil milhões de euros) no PIB dos EUA se a China implementasse uma proibição total das exportações de gálio e germânio.

O domínio da China não significa que os Estados Unidos não tenham outras opções. Em primeiro lugar, existem outros produtores e, em segundo lugar, é possível aumentar a produção não chinesa. O gálio é em grande parte derivado como subproduto do processamento da bauxita, o principal minério do alumínio. Embora investir na extração de gálio nos EUA e em outros países fosse caro, é possível.

O que a China espera alcançar?

Os últimos desenvolvimentos ocorrem pouco mais de um mês antes do início do Donald Trump’s segundo mandato como presidente dos EUA. Trump prometeu impor tarifas massivas às importações chinesas, tendo iniciado uma guerra comercial com Pequim durante o seu primeiro mandato.

Será a última medida da China uma preparação para o regresso de Trump à Casa Branca? Imagem: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Embora a possibilidade de futuras negociações com Trump tenha provavelmente contribuído para a tomada de decisões da China, disse Reade, “é definitivamente uma tendência mais ampla que vai além de qualquer presidente”.

Reade disse que a decisão sugere que a China está a tornar-se mais assertiva nos seus esforços para se livrar de qualquer dependência que tenha do Ocidente.

“Este será mais um passo no caminho em que a China espera não prejudicar a China, e enviará mensagens ao resto do mundo sobre a relutância da China em ficar de braços cruzados se o seu desenvolvimento económico e a sua segurança nacional – que é uma questão muito ampla prazo na China – está de alguma forma comprometida ou ameaçada”, disse ela.

Editado por: Ashutosh Pandey