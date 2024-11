O que a vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA significa para a Índia? – DW – 07/11/2024

A horrível verdade é que Donald J Trump está de volta.

Depois de vencer sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, ele é mais uma vez o presidente eleito dos Estados Unidos. Ele retornará à Casa Branca em janeiro próximo, exatamente quatro anos depois de ter incitado uma insurreição para permanecer lá depois de perder as eleições de 2020. Isto fará dele apenas o segundo homem na história a servir mandatos não consecutivos como presidente dos EUA (o outro foi o democrata do século XIX, Grover Cleveland). Ele também está a caminho de se tornar o primeiro republicano a ganhar o voto popular numa eleição presidencial em 20 anos.

Trump sofreu impeachment, enfrentou vários julgamentos criminais e recebeu condenações criminais, mas, no final, nada disto importou aos seus apoiantes.

Ele teve um dos retornos políticos mais impressionantes da história americana.

Tudo isto significa que o mundo não testemunhará apenas uma repetição do seu primeiro mandato no poder. Há também todos os motivos para acreditar que, uma vez de volta ao cargo, ele construirá uma administração muito mais opressiva, racista e consequente do que aquela que liderou em 2017-2021.

A segunda tomada de posse de Trump, em 20 de Janeiro, irá desencadear um regime semi-autocrático de extrema-direita e um ataque ao que resta da democracia representativa nos EUA a nível federal.

Algumas semanas antes da eleição, Trump forneceu sua versão livre de fatos de um passado americano como sua visão para o futuro da nação.

“Sabe, o nosso país na década de 1890 era… provavelmente o mais rico de sempre, porque era um sistema de tarifas”, disse ele. “E tínhamos um presidente – você conhece McKinley, certo? Ele era realmente um ótimo empresário e arrecadou bilhões de dólares na época.”

Esqueça o facto de que William McKinley só se tornou presidente em 1897. E não importa que o então representante dos EUA, McKinley, tenha ajudado a conduzir os EUA ao Pânico de 1893 – uma das crises financeiras mais graves da história dos EUA – quando a sua lei de tarifas prejudicou o economia no meio de um período de 20 anos de estagnação económica para a maioria dos americanos.

O que é importante aqui é que Trump parece encarar este período da história americana – marcado pela pobreza extrema, pela violência racista desenfreada e pelo sofrimento generalizado a nível interno e externo – como um excelente exemplo da grandeza americana perdida.

O plano de Trump para os EUA centra-se na velha economia laissez-faire, no isolacionismo e na supremacia masculina branca – uma verdadeira tentativa de trazer os EUA de volta à década de 1890.

Na frente da política externa, o Trump 2.0 assistirá a uma exacerbação das políticas existentes que já se revelaram destrutivas e dispendiosas.

O primeiro mandato presidencial de Trump, e o de Joe Biden depois dele, foram marcados por uma recusa insistente de Washington em se envolver em qualquer esforço para defender o direito internacional e defender a ordem baseada em regras que os EUA ajudaram a construir após a Segunda Guerra Mundial. Sob o Trump 2.0, este desligamento proposital, que teve consequências terríveis em todo o mundo, intensificar-se-á em uma nova era de isolacionismo americanoe provavelmente abrirá caminho para novos conflitos e lutas pelo poder.

Trump deu a entender que, como presidente, ele não apoiaria a Ucrânia no seu esforço de guerra contínuo contra a Rússia de Vladimir Putin. “Isso não significa que eu não queira ajudá-lo porque me sinto muito mal por essas pessoas. Mas ele nunca deveria ter deixado aquela guerra começar. A guerra é uma derrota”, disse recentemente Trump em referência a Volodymyr Zelenskyy, o presidente da Ucrânia em tempos de guerra. Há receios generalizados de que a relutância de Trump em apoiar a Ucrânia nesta guerra possa levar a perdas no campo de batalha e na frente diplomática, o que poderá revelar-se devastador não só para a Ucrânia, mas para a segurança e estabilidade de todos os seus vizinhos europeus.

E quando se trata da Palestina, Trump parece ser a favor de dar a Israel ainda mais liberdade para continuar com o seu genocídio do que Biden, que quase nada fez para tentar impedir a carnificina. “Estou feliz que Bibi decidiu fazer o que tinha que fazer”, apesar das tentativas de Biden de contê-lo, Trump disse no mês passado em referência ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu massacrando dezenas de milhares de civis palestinos, supostamente para derrotar o Hamas em Gaza.

Esta abordagem não intervencionista irá provavelmente encorajar regimes desonestos em todo o mundo a pôr fim a qualquer pretensão de adesão ao direito internacional e à ordem liberal. Trump 2.0 inaugurará uma nova era de devastação renovada para nações e comunidades que já sofrem com conflitos e instabilidade geopolítica geral.

Na frente económica, Trump diz que irá introduzir tarifas mais elevadas sobre produtos provenientes da China e de outras nações, tudo num esforço, supostamente, para ajudar a economia dos EUA. Excepto nesta era de globalização, tais tarifas terão provavelmente um efeito inibidor nas finanças dos EUA. Pelo menos um estudo sobre o plano tarifário de Trump sugere que, se a política for implementada, o rendimento médio dos americanos cairá entre dois e quatro por cento e o desemprego aumentará, especialmente no sector industrial. Provavelmente também haveria um efeito cascata econômico globalcausando taxas de inflação mais elevadas, volatilidade no mercado de ações e guerras comerciais.

A nível interno, ele implementará com entusiasmo o tão temido Projecto 2025 da Heritage Foundation e utilizá-lo-á como um modelo para garantir que os EUA continuem a ser um porto seguro para o capitalismo desenfreado e corrupto e os homens brancos ricos e as megacorporações que beneficiam de tal corrupção.

Entretanto, os grupos marginalizados que Trump identificou durante a sua campanha como inimigos da América – imigrantes indocumentados, americanos árabes e muçulmanos, pessoas transexuais, entre outros – enfrentarão maior opressão e discriminação. Mais uma vez, a supremacia masculina branca se tornará abertamente a lei do país.

“Vamos tirá-los do nosso país. Proibirei o reassentamento de refugiados em áreas infestadas de terror, como a Faixa de Gaza, selaremos a nossa fronteira e restabeleceremos a proibição de viagens”, disse Trump num evento que marcou o primeiro aniversário do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro contra Israel, referindo-se ao seu infame “proibição muçulmana”.

Em 2017, Trump dirigiu as suas ameaças de deportação e proibição de entrada especificamente a pessoas de países de maioria muçulmana, a quem chamou de “jihadistas”. Mas ao longo da sua campanha de 2024, ele deixou claro, repetidamente, que a sua ambição é deportar e banir todos os migrantes indocumentados, e qualquer outro migrante e refugiado pardo e negro que puder, sejam eles da América Central e do Sul, da América Central e do Sul, do Caraíbas, África ou Médio Oriente.

Sob o Trump 2.0, com os republicanos provavelmente a controlar ambas as câmaras do Congresso dos EUA, as mulheres americanas enfrentarão uma maior repressão reprodutiva. Uma proibição nacional do aborto estará ao nosso alcance, uma proibição que Trump disse que deveria começar em 15 semanas em qualquer gravidez. Limites regulatórios sobre acesso à contracepção também será um cenário provável. As pessoas transgénero, por sua vez, podem esperar legislação que proíba a utilização de dólares federais para cuidados de saúde de afirmação de género, e até mesmo ameace os médicos com acções criminais por fornecerem tais cuidados.

Toda a estrutura do serviço público federal também enfrentará ameaças significativas. No âmbito do Projecto 2025, Trump e o Congresso eliminariam o Departamento de Educação dos EUA (DOE) e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). Privatizariam a Administração de Segurança dos Transportes (TSA), o Programa Nacional de Seguro contra Inundações gerido pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), os gigantes federais do crédito à habitação Fannie Mae e Freddie Mac, e todos os empréstimos estudantis subsidiados pelo governo federal.

O próprio Trump disse que iria perseguir pessoalmente os principais funcionários do governo depois de tomar posse em 20 de janeiro. “Ah, é tão fácil. É tão fácil. Eu o demitiria em dois segundos”, Trump disse no mês passado sobre o advogado especial Jack Smith.

Smith tem processado o agora presidente eleito pela insurreição de 6 de janeiro e pelo mau uso de documentos confidenciais desde 2023. Smith não é o único funcionário na mira de Trump. De acordo com a NPRTrump emitiu mais de 100 ameaças aos seus oponentes, incluindo a vice-presidente Kamala Harris e a ex-representante dos EUA Liz Cheney.

Trump poderá agora escapar à sua condenação em Nova Iorque, aos seus vários julgamentos e ações judiciais nos EUA, e às suas dívidas nos EUA e no estrangeiro, possivelmente até perdoando-se a si próprio por todas as suas ações desde 2016.

Não se engane. O próximo segundo mandato de Trump verá esforços a todos os níveis para transformar os EUA numa teocracia capitalista conservadora, evangélica. Os próximos quatro anos serão marcados por perseguição, opressão, retribuição e mortes desnecessárias devido a gravidezes forçadas, deportações em massa, decisões absurdas de saúde pública e guerras evitáveis.

A América está voltando para Trump. Os EUA e o mundo devem estar preparados para a segunda vinda de Trump e para a nova ordem global que ele tentará criar. O mundo deveria preparar-se e resistir.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.