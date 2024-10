“O que aprendemos com a venda da Alstom em 2014? »

EUHá quase dez anos, o Estado autorizou a venda do ramo energético da Alstom, um gigante industrial francês, à americana General Electric. Com a venda da filial de saúde do consumidor da Sanofi para a americana CD&Ra história nos oferece a oportunidade de nos perguntarmos: o que aprendemos?

Que o investidor estrangeiro busque, logicamente, o interesse dos seus acionistas. Que, como resultado, os seus compromissos em matéria de emprego não sejam cumpridos, levando o bom senso a uma empresa global a preferir localizar a produção em países de baixo custo: no caso da General Electric, havíamos assim prometido 1.000 criação de empregosquando os sindicatos registaram 3.000 cortes após cinco anos.

Aprendemos que os subcontratados estão sob mais pressão do que antes da venda. Que estas recompras abram a porta a jogos de optimização fiscal, abusando “preços de transferência” e“integração fiscal” em que a França é a perdedora. Que os compromissos assumidos para respeitar o interesse nacional são difíceis de implementar: mesmo A EDF teve que cumprir as novas condições dos seus contratos de manutençãomas “garantida”… Finalmente, nove anos depois, a França teve de resignar-se a comprar de volta as turbinas Arabelle vendidas – mas a um preço elevado e permanecendo sob controlo parcial da administração americana para as exportações.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Lobbying, corrupção, pressão americana… As zonas cinzentas do caso Alstom Adicione às suas seleções

Em dez anos, o mundo mudou e supõe-se que a ingenuidade não existe mais. A lei do Pacto reescreveu a nossa lei com base nas disfunções reveladas pela comissão de inquérito criada na sequência do caso Alstom. A França pode agora, no âmbito de um procedimento de autorização previsto na lei, impor a um investidor qualquer medida que considere necessária para preservar o interesse nacional, até ao ponto de operar uma dissociação total entre a função de accionista e a de gestão da empresa, como os Estados Unidos vêm praticando há anos.

Um anúncio apressado

A Europa, acima de tudo, fez a sua revolução. Onde (ex-primeiro-ministro) Dominique de Villepin, no caso Gemplus (fabricante francês de cartões inteligentes então cobiçado por um fundo americano), e (o ex-Ministro da Economia) Arnaud Montebourg, no caso Alstom, foram forçados a brigar com Bruxelas para terem o direito de escrutínio, a Comissão Europeia adoptou, desde 2019, um regulamento pelo qual ela própria impõe uma “filtragem” investimentos estrangeiros e incentiva os estados membros a fazerem o mesmo, com uma lista de vinte e um setores estratégicos. Ela já está se preparando para fortalecê-lo.

Você ainda tem 56,67% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.