O que diz o chefe da Secom sobre a nova licitação...

Laryssa Borges

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser transferido de Natal para Brasília neste sábado, 12, em uma UTI aérea, informou o senador Rogério Marinho após visitar o capital no hospital Rio Grande, na capital potiguar, onde ele está internado desde esta sexta-feira, 11. Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais na tarde de ontem, reflexo, segundo o ex-mandatário, de complicações decorrentes do atentado à faca que sofreu ainda nas eleições de 2018. Um dos parlamentares mais próximos do bolsonarismo, Marinho informou que um médico da equipe particular de Bolsonaro visitou o ex-presidente durante a madrugada e concluiu pela transferência para Brasília.

Ainda conforme o senador, o ex-presidente está “bem”, “lúcido”, “tranquilo” e “estabilizado.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste sábado, Bolsonaro “teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte com aminas vasoativas, em oxigenoterapia espontânea em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório”. O quadro do ex-presidente exige, segundo a equipe médica, “hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas”.

Bolsonaro foi internado no hospital por volta das 11h15 de sexta-feira, 11, após passar mal na cidade de Santa Cruz (RN) e ser transferido de helicóptero para Natal. Ele foi diagnosticado com uma distensão abdominal por uma condição de semioclusão intestinal e não há previsão de alta. Segundo o boletim, o ex-presidente está em antibioticoterapia venosa, uma medida preventiva para evitar infecções bacterianas, e com sonda nasogástrica aberta, de modo que não pode se alimentar por via oral.

A transferência ocorrerá por volta das 15 horas. Em Brasília o ex-presidente ficará internado no hospital DF Star, onde, sob supervisão do médico Cláudio Birolini, do HC de São Paulo, será submetido a exames para avaliar eventuais procedimentos para a desobstrução do tráfego intestinal.