O que Elon Musk e Vivek Ramaswamy planejam fazer com o DOGE? | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Durante meses, Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, tem pressionado para que um departamento reduza os gastos do governo dos Estados Unidos.

Em 12 de novembro, Presidente eleito Donald Trump realizou seu desejo e anunciou que Musk e Vivek Ramaswamy, um empresário e candidato presidencial republicano fracassado, liderariam o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

O DOGE parece ser um departamento de consultoria externo que trabalhará em conjunto com o Escritório de Gestão e Orçamento (OMB), um escritório da Casa Branca encarregado de ajudar o presidente em exercício a elaborar propostas orçamentárias para apresentar ao Congresso. Musk deu ao departamento credenciais oficiais do governo em X, a plataforma de mídia social que ele possui.

“De tudo o que ouvimos agora, o que Elon e Vivek estão propondo fazer seria algo semelhante ao que o Escritório de Gestão e Orçamento e o GAO (Government Accountability Office) fazem. OMB atende o presidente especificamente para ajudar a gerenciar agências federais em todo o poder executivo. Qualquer coisa que vai para o presidente tem que passar primeiro pelo OMB. Qualquer coisa que venha do presidente para outras agências tem que passar primeiro pelo OMB”, disse à Al Jazeera um ex-funcionário sênior da administração Trump que não quis ser identificado.

Independentemente disso, não seria uma posição oficial do gabinete, o que exigiria a formação de uma nova agência governamental, o que exigiria a aprovação do Congresso. A agência criada mais recentemente foi o Departamento de Segurança Interna, que abriu as suas portas em 2003, na sequência dos ataques de 11 de Setembro de 2001.

O que o DOGE está planejando fazer?

Musk prometeu cortar 2 biliões de dólares, ou mais de um terço, do orçamento anual do governo dos EUA. Ele disse que quer cortar o número de agências de 428 para 99.

Na semana passada, ele compartilhado no X, uma antiga entrevista com Milton Friedman em que o economista lista os departamentos governamentais que deveriam ser desmantelados – agricultura, educação, comércio – acrescentando: “Milton Friedman era o melhor”, uma postagem que está sendo lida como coisas que Musk gostaria de fazer .

Ramaswamy, que co-liderará o gabinete, disse que quer cortar 75% da força de trabalho do governo federal. O governo federal emprega cerca de 2 milhões de civis. Uma redução de 75 por cento significaria que 1,5 milhões de pessoas ficariam sem emprego, o que, segundo os especialistas, reduziria uma série de serviços, desde vales-refeição até despesas com defesa.

Para impulsionar o esforço, a aliada de Trump e congressista republicana Marjorie Taylor Greene foi escolhida para liderar um subcomitê DOGE na Câmara dos Representantes, no qual ela deverá delinear planos para demitir funcionários do governo. O subcomitê ainda não foi criado.

Musk reconheceu que a medida criaria dificuldades temporárias, mas disse que é para a prosperidade a longo prazo.

“Há muitas questões levantadas por seu objetivo declarado de simplificar o governo e por algumas das métricas que ele apresentou. (E isso) antes de ele fazer qualquer análise inicial”, disse Ann Skeet, diretora sênior de ética de liderança do Centro Markkula de Ética Aplicada da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, à Al Jazeera.

Esta semana, Musk destacou funcionários públicos específicos, questionando os seus empregos aos seus 205 milhões de seguidores no X, informou o Wall Street Journal, muitos dos quais seguiram com tweets direcionados a essas pessoas.

Musk simplificou demasiado os programas governamentais para os fazer parecer ridículos e dignos de cortes, mas ignorou a razão pela qual estes programas existem. Ele bateupor exemplo, uma investigação em que o governo dos EUA gastou 4,5 milhões de dólares para pulverizar ratos alcoólatras com urina de lince. No entanto, isto faz parte de um estudo de investigação mais amplo sobre a relação entre o alcoolismo e o transtorno de stress pós-traumático, um problema comum entre veteranos militares e para o qual a investigação está a tentar encontrar tratamento.

A disposição de Musk de fazer cortes “apenas demonstra a arrogância de que o fato de você ter tido sucesso em um domínio não significa que ele possa ter sucesso em outro domínio”, disse Skeet.

Musk e Ramaswamy argumentaram que Trump poderá cortar empregos públicos unilateralmente ao abrigo de uma política chamada Anexo F, uma ordem executiva que Trump assinou durante o seu primeiro mandato e que nunca entrou em vigor. Teria reclassificado os funcionários civis como funcionários voluntários que servem de acordo com a vontade do presidente, semelhante a uma nomeação política como um secretário de gabinete. Isso retiraria as proteções trabalhistas desses funcionários.

Musk tem um longo historial de despedimento de pessoas que são necessárias para funções-chave das suas empresas, incluindo durante a sua aquisição do Twitter, quando despediu metade dos seus funcionários, uma medida que levou a falhas sistémicas em toda a empresa. Como resultado das suas decisões, a empresa está agora avaliada em 80% menos do que quando ele a assumiu.

Musk twittou que o DOGE está procurando contratar pessoas com alto QI que estejam dispostas a trabalhar 80 horas por semana sem dinheiro e precisarão comprar uma assinatura do X para se inscrever.

Skeet alertou que uma equipe mínima comandando o governo federal “terá impacto na forma como os consumidores interagirão com o governo – se os aviões serão ou não seguros para voar e se os carros serão regulamentados da maneira correta e se as pessoas receberão suas declarações de impostos sobre tempo”.

A nomeação de Musk é até 4 de julho de 2026, em conjunto com o 250º aniversário do país, de acordo com um comunicado de imprensa da equipe de Trump. Isso também acontece apenas alguns meses antes das eleições intercalares.

Conflitos de interesse

A nomeação de Musk traz consigo conflitos de interesses significativos. Ele reivindicou X que seus negócios estavam “sufocados pela burocracia” e o DOGE resolveria isso.

Os negócios de Musk têm bilhões de dólares em contratos governamentais. Só a SpaceX recebeu 3,8 mil milhões de dólares em contratos governamentais no ano fiscal de 2024, a maior parte dos quais foi trabalho para a NASA e o Departamento de Defesa, de acordo com dados do governo.

Esses contratos incluem a construção dos sistemas de propulsão usados ​​pela NASA, enquanto outro contrato é usar o Starlink, o provedor de serviços de Internet via satélite da SpaceX, para socorristas durante eventos climáticos como as enchentes na Carolina do Norte.

Embora a SpaceX detenha a maior parte dos contratos governamentais entre as empresas de Musk, algumas de suas outras empresas também ganham dinheiro com o governo dos EUA, incluindo a Tesla.

No ano fiscal de 2024, a Tesla tinha US$ 6 milhões em contratos governamentais. A NASA e o Departamento de Comércio são as maiores agências de premiação para a gigante dos veículos elétricos.

“Ter alguém que é beneficiário da tomada de decisões do governo, você sabe, com a função de decidir quais partes do governo racionalizar, é alguém que está fundamentalmente em conflito”, disse Skeet.

Os conflitos de interesses de Musk não decorrem apenas de contratos federais, mas também de agências que investigam ou sancionam ele e seus negócios. Como co-diretor desta nova agência, ele seria responsável por tomar decisões de política financeira que pudessem impactar o seu financiamento futuro.

Uma agência onde Musk enfrenta multas e investigações é o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, que investiga alegações de violação de sindicatos e danos à força de trabalho. Musk enfrentou reclamações por suas ações na reformulação do Twitter, incluindo ações judiciais de funcionários que demitiu.

Musk também enfrenta uma queixa apresentada pelo sindicato United Auto Workers após sua entrevista com o então candidato Trump, na qual os dois brincaram sobre demitir trabalhadores em greve. Esse caso ainda está aberto.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes tem investigações pendentes contra a Tesla sobre seus carros autônomos, que se envolveram em acidentes, incluindo um que matou um pedestre no Arizona em 2023.

Musk também tem conflitos com o Departamento de Justiça (DOJ), que tem tentado acessar todos os dados e registros pertencentes à conta X de Trump no mês passado, enquanto investiga o papel de Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. por seus apoiadores.

Antes das eleições de novembro, Musk também foi acusado de violar as leis eleitorais federais pelo DOJ por um Doação diária de US$ 1 milhão conduzido pelo seu comitê de ação política.

Nos últimos dias, os democratas do Senado levantou preocupações sobre as ligações de Musk com o presidente russo Vladimir Putin já em 2022 e suas conexões sustentadas com autoridades russas de alto nível, conforme relatado pelo The Wall Street Journal. Eles pediram ao DOJ que determinasse se Musk deveria ser impedido de envolvimento futuro em contratos espaciais.

Existem outras áreas de conflitos potenciais.

Durante a administração do presidente Joe Biden, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) concedeu à Starlink um contrato de US$ 885 milhões para fornecer acesso à América rural, mas foi posteriormente revogado porque a FCC não achava que a Starlink pudesse fornecer o serviço. Musk classificou a decisão como politicamente tendenciosa.

Agora Trump escolheu o aliado de Musk, Brenden Carr, para liderar a comissão. Carr é o principal republicano da FCC, que discordou da decisão de negar o contrato à Starlink. Ele também escreveu o capítulo sobre a FCC no manual de política conservadora para um segundo mandato de Trump, Projeto 2025.

A Securities and Exchange Commission também é uma pedra no sapato de Musk. Ainda recentemente, em Setembro, a agência planeou sancioná-lo por não ter comparecido para testemunhar pela segunda vez sobre a aquisição do Twitter e rejeitou a sua proposta de pagar uma multa de 2.923 dólares por ter perdido o depoimento.

Mas, sem dúvida, os conflitos de interesses de Musk não são exclusivos dele nem são novos em Washington.

No ano passado, um relatório investigativo do canal Insider descobriu que 78 membros do Congresso não divulgaram adequadamente as negociações financeiras pessoais, o que é exigido por lei. A lei visa combater questões como o abuso de informações privilegiadas.

Musk não disse se iria desinvestir antes de ingressar no governo ou se atuaria como consultor externo. Ele também não respondeu ao pedido de esclarecimento da Al Jazeera.

Ao mesmo tempo, algumas das políticas de Trump também poderão impactar negativamente Musk.

“De tudo o que o Presidente Trump disse, parece que ele será muito duro com a China, o que servirá mal a Elon Musk. Ele obtém da China muitos dos materiais de que necessita para suas diferentes empresas”, disse o ex-funcionário sênior do governo Trump que falou à Al Jazeera.

A Tesla, por exemplo, supostamente obtém cerca de 40% de seus materiais da China. As tarifas propostas por Trump sobre o país podem chegar a 60 por cento.

Caso as tarifas entrem em vigor, “não creio que tudo seja necessariamente bom para Elon como conselheiro”, acrescentou o responsável.

Musk pode realmente servir?

Dados todos esses fatores, Musk pode realmente atuar como chefe do DOGE sob seus atuais acordos com Tesla, X e SpaceX?

Especialistas em ética sugeriram que eles deveriam ser desqualificantes.

“O que está acontecendo aqui é problemático. Elon Musk incorporou conflitos de interesses óbvios porque as empresas às quais ele está associado têm relacionamentos com o próprio governo que ele agora entrará e tentará tornar mais eficiente”, disse Skeet.

Especialistas jurídicos, no entanto, disseram que é uma questão um pouco mais em aberto.

Os comitês consultivos, sejam eles de uma agência federal ou do presidente, estão sujeitos a uma lei específica que exige que tornem públicas suas ações e reuniões para que o público possa participar, explicou Kedric Payne, vice-presidente, conselheiro geral e diretor sênior de ética do Campaign Legal Center. Mas “não está claro se (DOGE) se enquadrará nos requisitos de transparência da lei que se aplica à maioria dos comitês consultivos”, disse ele.

Essa lei é chamada de Lei do Comitê Consultivo Federal e exige que especialistas não governamentais que prestam consultoria às agências federais divulguem publicamente suas recomendações. Musk disse no X que faria faça isso.

“Na maioria das situações em que um funcionário tem um conflito de interesses, existe uma regra que pode ser aplicada para acabar com esse conflito de interesses. Nesta situação, ainda não está claro se existem ou não regras que possam proibir estes conflitos”, disse Payne.

Mas com poucos detalhes sobre como o DOGE será configurado, não há muito que possa ser dito sobre as opções legais, destacou Payne.

A equipa de transição de Trump, que não respondeu ao pedido de comentários da Al Jazeera, disse publicamente que cumpre todas as leis.