O que os chineses pensam sobre a Alemanha? – DW – 12/06/2024

A junta militar em Burkina Faso demitiu o primeiro-ministro Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela na sexta-feira e dissolveu o governo.

“As funções oficiais do primeiro-ministro estão encerradas”, dizia um decreto emitido pelo líder da junta, presidente interino Ibrahim Traoré.

Ele disse que os ministros do governo permanecerão no cargo até que um novo governo seja formado.

Não foram apresentadas razões para a demissão. De Tambela foi nomeado primeiro-ministro em outubro de 2022, após o golpe que levou Traoré ao poder. O primeiro-ministro serviu à frente de três governos sucessivos, sobrevivendo a cada remodelação.

Governo militar em Burkina Faso

O Burkina Faso é um dos vários países da região do Sahel, na África Ocidental, onde os militares tomaram recentemente o poder. Os militares aproveitaram-se do descontentamento popular com anteriores governos eleitos democraticamente sobre questões de segurança.

A actual junta tomou o poder em Setembro de 2022 com a derrubada do governo militar do tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, cerca de oito meses depois de ter dado um golpe de Estado para destituir o presidente democraticamente eleito Roch Marc Kabore.

Mas desde a sua criação, a junta tem lutado para acabar com os desafios de segurança do Burkina Faso, uma vez que cerca de metade do território do país permanece fora do controlo governamental. Em maio, foi estendeu o regime militar por mais cinco anos.

Como um golpe de Estado Níger e Mali, Burkina Faso cortou laços com parceiros ocidentais e regionais de longa data, incluindo o antigo governante colonial França e CEDEAOde onde saiu no início deste ano.

dh/zc (AP, AFP, Reuters, dpa)