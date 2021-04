O que pode e o que não pode no Acre a partir de hoje (24)

Novas regras sanitárias passam a valer neste sábado (24) em todo o Estado do Acre. Segundo o governo, as medidas ficaram ainda mais rígidas e as restrições de público nos setores comerciais passam a ser de 20% da capacidade.

No entanto, segundo o decreto 8.748, atividades como o comércio em geral, restaurantes, bares, academias e igrejas voltam a abrir nos fins de semana e feriados.

O toque de restrição seguirá vigente das 22h às 5h para todos os dias da semana.

O novo decreto prevê a antecipação do pagamento salarial de abril dos servidores estaduais, que começa na segunda-feira (26).