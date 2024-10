O Salone retorna à China com dois palcos em Xangai e Hong Kong

The Orbit, edifício de arte West Bund Shanghai – © Qingyan Zhu

Depois de Nova York, nos espaços da Bloomingdale’s, onde um projeto de exposição com curadoria do arquiteto e designer Ferruccio Laviani foi encenado para homenagear o Made in Italy, o Salone del Mobile.Milano está retornando à China. As metrópoles de Xangai e Hong Kong sediarão dois eventos que testemunham a importância do mercado asiático para o macrossistema de móveis e design italiano, ressaltando o valor do diálogo entre diferentes culturas e visões de design. A China é um mercado estratégico: ocupa o oitavo lugar no top 25 dos destinos de exportação para a cadeia de suprimentos de móveis de madeira, oferecendo oportunidades de negócios interessantes para o Made in Italy. De fato, a Itália está confirmada como o principal exportador de móveis para a China, com um valor de 479,01 milhões de euros.

West Bund Central | The Orbit, edifício de arte West Bund Shanghai

A Órbita da Órbita, Renderização da Instalação – © Matilde Cassani Studio/Salone del Mobile.Milano

De 8 a 10 de novembro, o Salone del Mobile.Milano realizará seu segundo grande evento internacional na Terra do Dragão, em conjunto com o West Bund Art & Design, do qual é parceiro para a ocasião. O evento, acompanhado pela ITA – Italian Trade Agency, está apresentando uma exibição especial hospedada no futurista The Orbit projetado pelo arquiteto Thomas Heatherwick, combinando design, arte e cultura em uma experiência imersiva com um forte impacto cênico e emocional. “The Orbit’s Orbit: uma instalação performática dedicada ao design italiano pela artista Matilde Cassani” é trazida à vida por performances recorrentes, convidando os visitantes a participar pessoalmente interagindo com a instalação.

O trabalho de Matilde Cassani, que com seu estúdio se move em uma área na fronteira entre arquitetura, instalações e design de eventos, apresenta espirais concêntricas habitadas por produtos icônicos que incorporam a excelência do design italiano, criando assim uma arquitetura orgânica e evolutiva. A área de exposição evoca uma cidade radial que hospeda um festival urbano, animado não apenas pela mobilidade espacial dos cidadãos-espectadores, mas acima de tudo por uma mobilidade ideal e cultural. Os performers, ao caminhar em uma única direção, transformam espaços de design em interiores habitados. A Orbit, com sua forma e significado, inspira o projeto de Cassani, tornando o espaço um repositório de significado enriquecido pelo mobiliário de mais de 36 marcas expositoras, dançarinos e visitantes.

Nas palavras de Matilde Cassani: “A forma do edifício The Orbit subjaz a uma dimensão ritual que queríamos trazer à tona, usando seus espaços como cenário para uma performance orbital, onde a interação entre visitantes e o cenário se torna parte integrante da própria experiência.” E ela conclui: “ Eu vejo uma exposição como um encontro com o público, então o projeto se cumpre com a chegada dos visitantes. Nesta exposição, o público e os objetos compartilham o papel de protagonistas da performance, dialogando em um equilíbrio perfeito.”

As empresas envolvidas : Antonio Lupi, Artemide, Barovier&Toso, B&B Italia, Baxter, Caccaro, Davide Groppi, Desalto, Edra, Ethimo, Flexform, Flos, Flou, Frigerio, Gessi, Glas Italia, Kartell, Living Divani, Martinelli Luce, Mattiazzi, Meridiani, Molteni&C, Nardi, Pinetti, Poliform, Porada, Porro, Riva 1920, Rugiano, Saba, Scavolini, Tacchini Italia, Technogym, Turri, Villari, Visionnaire.

“Com esta segunda visita internacional à China, o Salone del Mobile.Milano pretende presidir e estimular um mercado que parece estar em dificuldades, embora seu segmento de ponta seja muito animado e extremamente atraente para o Made in Italy ”, comenta Maria Porro, presidente do Salone del Mobile.Milano. Como uma feira comercial, outro objetivo importante que estabelecemos para nós mesmos é apoiar as empresas expositoras na captura de novas oportunidades nos processos de crescimento, desenvolvimento e distribuição nesta região. No entanto, ao mesmo tempo, queremos fortalecer nossa liderança de pensamento e visão, que hoje ultrapassa os limites do design tradicional, abraçando a interação entre cultura e projeto, arquitetura e arte. Este grande e marcante evento performático, decorrente do nosso maravilhoso encontro com Matilde Cassani, pretende se tornar um laboratório para trocas entre a Itália e a China, com o design italiano se envolvendo em um diálogo com a cultura e a tradição oriental. Um sinal tangível do compromisso do Salone em criar conexões interdisciplinares e culturais que expandam as linguagens do design e abram novos caminhos para a criatividade contemporânea.”

Augusto di Giacinto, Diretor do Escritório de Xangai da ITA – Italian Trade Agency, observou: “Apesar dos novos desafios no setor de design de interiores chinês, em 2023 a Itália foi o principal exportador para a China no setor de móveis. Esta é uma prova clara da apreciação do público chinês pelo design italiano e seu reconhecimento como uma verdadeira excelência global. É por esta razão que o Salone del Mobile.Milano, com o apoio da ITA – Italian Trade Agency, estará presente em Xangai, por ocasião do West Bund Art & Design com ‘The Orbit’s Orbit: uma instalação performática dedicada ao design italiano pela artista Matilde Cassani’, um programa de palestras e performances.”

A experiência da visita, oferecida ao público das 12h às 18h, é enriquecida por uma série de encontros e debates, com o objetivo de estimular a discussão e oferecer oportunidades de conhecer os grandes mestres do design e as novas promessas do setor. O programa de palestras e eventos abre na sexta-feira, 8 de novembro. A instalação é o cenário da palestra oficial de abertura do West Bund Art & Design Shanghai, na qual Maria Porro, presidente do Salone.Milano, falará. No sábado, 9 de novembro, será a vez da conversa e cerimônia do ADChina 100Young, que oferece um olhar rico e multifacetado sobre o panorama chinês do design jovem. Os convidados são Maria Porro, membro do júri que identificou os 100 talentos emergentes, e Marva Griffin Wilshire, curadora e fundadora do SaloneSatellite. No domingo, 10 de novembro, o evento em destaque será “ When Design Meets Art. Uma conversa entre a Itália e a China”, com curadoria de Annalisa Rosso, Diretora Editorial e Consultora de Eventos Culturais do Salone del Mobile.Milano. A palestra será dedicada ao diálogo entre arte e design como a centelha para revelar novos caminhos para a criatividade e a inovação. Os designers Bin Wu e Aldo Cibic trocarão ideias no palco junto com a artista Matilde Cassani. O moderador será o jornalista Wang Xu.

Adriano Design, Rotola, rodas, 2004, OGTM Officine Meccaniche

Carlo Contin, Satellite, fruteira, 1999, MoMA Design Store

Defacto.design, Hannes Weber e Nikolaus Hartl, Lümmel, assento, 2004, Sellando

A coleção Permamente do SaloneSatellite chega a Hong Kong

De 11 a 21 de novembro, no final das comemorações do 25º aniversário do SaloneSatellite, parte da preciosa Coleção Permanente do Evento chegará a Hong Kong e criará a “SaloneSatellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition”. Ela será hospedada nos espaços do Arts Pavilion West Kowloon em Hong Kong, localizado no prestigiado centro de exposições do West Kowloon Cultural District, construído em torno do M+ Pavilion projetado por Herzog & de Meuron.

A exposição, organizada a pedido da IDFFHK International Design Furniture Fair Hong Kong e da Designworks Foundation, se concentrará em 100 peças das mais de 360 ​​mantidas na Artwood Academy – Polo Formativo del Legno Arredo Fondazione ITS Rosario Messina em Lentate sul Seveso. A curadora é Marva Griffin Wilshire, Fundadora e Curadora do SaloneSatellite e Embaixadora de Relações Internacionais do Salone del Mobile.Milano, com sua equipe, e o arquiteto Ricardo Bello Dias, que também projetou a instalação e os gráficos, além de ser a alma artística de todas as instalações do SaloneSatellite desde a primeira edição, com o apoio de Hariadna Pinate, arquiteta do Studio Bello Dias.

“Trazer uma parte da Coleção Permanente do SaloneSatellite para Hong Kong não é apenas uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre o trabalho de muitos jovens designers talentosos, mas também uma chance de celebrar a criatividade global e a importância da inovação no design. É uma ocasião para trocas culturais que destaca o papel fundamental do SaloneSatellite em aprimorar e apoiar as novas figuras de liderança no design internacional, e a melhor maneira de encerrar um ano de comemorações por seu 25º aniversário”, comenta Marva Griffin Wilshire.