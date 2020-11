OAB/AC e CAA/AC reúnem representantes de candidatos para tratar sobre debate desta sexta

Membros das diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC) reuniram-se com representantes dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco para definirem os últimos detalhes do debate que as entidades promovem nesta sexta-feira, 6. O evento será transmitido pelas plataformas da entidade no YouTube e no Facebook e contará com cobertura fotográfica em tempo real pelo Instagram da Ordem.



Em 88 anos de história, será a primeira vez que a Ordem e a Caixa de Assistência promovem um debate eleitoral com os candidatos a um cargo do Poder Executivo. A atividade, dividida em três blocos, será realizada no auditório da OAB/AC com início às 19h e duração estimada de 1h40min. Apesar da realização ser online, durante a última semana os internautas puderam enviar sugestões de perguntas sobre diversos temas por meio das redes sociais da Seccional.

Durante o encontro foram sorteadas as ordens de fala, posicionamento dos candidatos e equipes. Para Erick Venâncio, presidente da OAB/AC, a confirmação dos sete prefeituráveis representa o respeito que a entidade tem perante a sociedade. “A Ordem sempre esteve à frente na defesa da democracia e do bem-estar coletivo. Esse debate é mais uma afirmação do nosso compromisso com a sociedade acreana”.

Thiago Poersch, presidente da Caixa de Assistência, pontuou que as expectativas para o evento são as melhores. “A advocacia, mais uma vez, faz história e garante ao eleitor a plena oportunidade de melhor conhecer os projetos de quem o representará no Poder Executivo Municipal. Espero que seja um debate de alto nível, porque só quem ganha com isso é a sociedade rio-branquense”, disse.

Estrutura

Dividido em três blocos, no primeiro o evento terá perguntas com temas específicos, selecionados pela OAB/AC, e o candidato poderá responder em até 1min30s. No segundo bloco, os prefeituráveis perguntam entre si, com direito à réplica e à tréplica. A terceira e última etapa seguirá a mesma linha da segunda, juntamente com as considerações finais. O debate será mediado pelo advogado e corregedor-geral da OAB/AC, Gilliard Nobre Rocha.