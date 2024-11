Observações de Keir Starmer sobre genocídio na Croácia x Gaza | Gaza

Share Tweet Share Share E-mail

No dia 28 de novembro de 2024, o New Orleans Pelicans enfrentará o Toronto Raptors em uma partida válida pela temporada regular da NBA. O confronto ocorrerá no Smoothie King Center, em Nova Orleans, com início previsto para as 22h (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo

Os fãs brasileiros poderão acompanhar o jogo ao vivo através do NBA League Pass, serviço de streaming oficial da liga que transmite todas as partidas da temporada. Além disso, algumas operadoras de TV por assinatura oferecem pacotes que incluem o NBA League Pass. É recomendável verificar a programação local para confirmar a disponibilidade da transmissão.

Escalações prováveis

New Orleans Pelicans:

Armador: CJ McCollum

Ala-armador: Brandon Ingram

Ala: Herbert Jones

Ala-pivô: Zion Williamson

Pivô: Jonas Valančiūnas

Toronto Raptors:

Armador: Dennis Schröder

Ala-armador: Gary Trent Jr.

Ala: OG Anunoby

Ala-pivô: Pascal Siakam

Pivô: Jakob Pöltl

Técnicos

New Orleans Pelicans: Willie Green

Toronto Raptors: Darko Rajaković

Cidade e estádio

A partida será realizada em Nova Orleans, Louisiana, no Smoothie King Center, arena com capacidade para aproximadamente 17.000 espectadores. O local é conhecido por sua atmosfera vibrante e apoio fervoroso dos torcedores locais.

Ingressos

Os ingressos para o jogo estão disponíveis para compra através do site oficial dos New Orleans Pelicans e em pontos de venda autorizados. É aconselhável adquirir os ingressos com antecedência, considerando a alta demanda para jogos da NBA.

Artilheiros e estrelas do jogo

New Orleans Pelicans:

Zion Williamson: Reconhecido por sua explosividade e capacidade de pontuar no garrafão.

Brandon Ingram: Destaca-se pela versatilidade ofensiva e habilidade em arremessos de média e longa distância.

CJ McCollum: Experiente armador com excelente visão de jogo e precisão nos arremessos.

Toronto Raptors:

Pascal Siakam: Ala-pivô com habilidade para atuar em múltiplas posições e contribuir tanto ofensiva quanto defensivamente.

OG Anunoby: Conhecido por sua defesa sólida e capacidade de marcar pontos em transição.

Dennis Schröder: Armador ágil, capaz de infiltrações rápidas e criação de jogadas.

Curiosidades

Este será o primeiro encontro entre as equipes na temporada 2024-2025 da NBA.

Historicamente, os confrontos entre Pelicans e Raptors têm sido equilibrados, com ambas as equipes alternando vitórias nos últimos anos.

Zion Williamson e Pascal Siakam já protagonizaram duelos memoráveis, sendo este jogo uma oportunidade para mais um capítulo dessa rivalidade.

Histórico de confrontos

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Toronto Raptors venceu três partidas, enquanto o New Orleans Pelicans saiu vitorioso em duas. O último encontro ocorreu em 5 de março de 2024, com vitória dos Pelicans por 139 a 98.

Resultados dos últimos 5 jogos de cada time

New Orleans Pelicans:

Vitória contra o Golden State Warriors

Derrota para o Los Angeles Lakers

Vitória sobre o Portland Trail Blazers

Derrota para o Denver Nuggets

Vitória contra o Sacramento Kings

Toronto Raptors:

Derrota para o Boston Celtics

Vitória sobre o Charlotte Hornets

Derrota para o Cleveland Cavaliers

Vitória contra o Detroit Pistons

Derrota para o Miami Heat

Destaques de cada time

New Orleans Pelicans:

Zion Williamson: Média de 25 pontos por jogo na temporada.

Brandon Ingram: Contribui com 22 pontos e 5 assistências por partida.

Jonas Valančiūnas: Responsável por 10 rebotes e 15 pontos em média por jogo.

Toronto Raptors:

Pascal Siakam: Média de 24 pontos e 8 rebotes por jogo.

OG Anunoby: Contribui com 18 pontos e é destaque na defesa.

Dennis Schröder: Média de 15 pontos e 6 assistências por partida.

Arbitragem

A equipe de arbitragem será composta por três oficiais designados pela NBA, responsáveis por garantir o cumprimento das regras e a condução justa da partida. Os nomes dos árbitros serão divulgados pela liga próximo à data do jogo.

Previsão do tempo para o dia do jogo

De acordo com as previsões meteorológicas, Nova Orleans deverá apresentar clima ameno no dia 28 de novembro, com temperaturas variando entre 20°C e 25°C. Não há previsão de chuva, o que favorece a chegada dos torcedores ao estádio.

Horário de Brasília

O jogo está programado para começar às 22h no horário de Brasília. É importante que os fãs ajustem seus relógios e programem-se para não perder nenhum momento da partida.

Detalhes adicionais

Ambas as equipes buscam consolidar suas posições nas respectivas conferências. Os Pelicans, com um elenco jovem e talentoso, almejam uma vaga nos playoffs. Já os Raptors, em processo de reconstrução, procuram desenvolver seus jogadores e surpreender adversários mais fortes.