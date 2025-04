OCA Virtual completa dois anos com mais de 110 mil atendimentos e se consolida como referência em inclusão e acessibilidade digital no Acre

Ludymila Maia



Considerada um dos grandes avanços no processo de transformação digital do serviço público acreano, a OCA Virtual se consolidou como ferramenta essencial para garantir cidadania, acessibilidade e comodidade à população. Na última quinta-feira, 3, a plataforma completou dois anos de funcionamento, somando mais de 110 mil atendimentos realizados.

Implantada pela Organização em Centros de Atendimento (OCA), a OCA Virtual foi criada com o propósito de facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos do Estado do Acre por meio da internet, tornando-se um verdadeiro exemplo de inovação, eficiência e inclusão no atendimento ao público.

Disponível por meio do Portal de Serviços do governo do Estado, a plataforma OCA Virtual funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com atendimento por videochamada, chat call center e redes sociais, garantindo acessibilidade e comodidade a quem precisa resolver demandas sem sair de casa. Em média, são realizados quatro mil atendimentos por mês, com cerca de 207 diários, alcançando usuários em todos os municípios do estado e até fora do país.

Além da praticidade, a OCA Virtual se destaca por oferecer atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo que a comunidade surda também possa acessar os serviços públicos com autonomia. A equipe da plataforma passou por formações específicas, reafirmando o papel da OCA como espaço de acolhimento e diversidade.

Para a diretora da unidade, Fran Brito, o sucesso obtido representa um novo momento para a administração pública estadual. “A OCA Virtual nasce de uma necessidade de facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços oferecidos de forma mais prática e tecnológica. Hoje, é uma realidade consolidada: temos uma equipe qualificada, serviços com linguagem acessível e atendimento em Libras, o que reforça o nosso compromisso com a inclusão e a cidadania digital”, afirma.

A supervisora da OCA Virtual, Babi Rodrigues, reforça que o trabalho vai muito além da tela. “A gente trabalha com empatia e escuta ativa. Cada atendimento é uma oportunidade de orientar, acolher e garantir o direito do cidadão. Nesses dois anos, aprendemos muito, crescemos junto com a população”, diz.

O reconhecimento do público pode ser percebido nos depoimentos de quem utiliza o serviço. Atualmente morando em Londres, o acreano Leandro Silva conta que precisou emitir a 2ª via do CPF e conseguiu atendimento completo pela OCA Virtual, mesmo a milhares de quilômetros de casa.

“Eu não imaginava que teria esse tipo de suporte morando fora do Brasil. Entrei no site, acessei a OCA Virtual e fui atendido por chat com muita atenção e respeito. Resolveram minha demanda rapidamente. Foi como se eu estivesse sendo atendido presencialmente em Rio Branco”, relatou.

A OCA Virtual oferece mais de 140 serviços, como agendamentos, orientações ao consumidor, emissão de documentos, informações sobre carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, entre outros, de forma segura e com o mesmo padrão de excelência que já é marca registrada da OCA.

Para acessar a plataforma, basta entrar no link https://oca.virtual.ac.gov.br/. O futuro do serviço público já começou e ele é digital, humanizado e para todos.









