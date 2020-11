Onda azul: Marfisa e apoiadores tomam ruas de Rio Branco em 11 bandeiraços simultâneos

A onda azul invadiu diversos pontos de Rio Branco na quarta-feira, 11. Isso porque a candidata a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) e os apoiadores do prefeiturável Tião Bocalom (Progressistas) tomaram as ruas da maior cidade do Acre em 11 bandeiraços simultâneos realizados em várias regionais com centenas de militantes partidários, juventude e populares, que aderiram ao grande movimento tanto na região central como nos bairros mais distantes da capital.

Motoristas acionavam as buzinas e acenavam positivamente em apoio as ações, pedestres pararam para cumprimentar a Marfisa, deixando palavras de incentivo para a reta final da campanha. O grande apoio popular reflete o crescimento acentuado que Bocalom e Marfisa têm tido nas últimas semanas, tanto na zona urbana como na rural. O Ibope aponta eles em primeiro lugar na corrida eleitoral.

“Foi tudo muito lindo. Realizamos os bandeiraços em 11 pontos estratégicos no dia 11 para lembrar as pessoas que a maioria da cidade é 11. Acredito que o povo de Rio Branco vai mostrar que tem muita força, sabedoria e vontade de mudança. Mais do que nunca, senti isso forte hoje e estou maravilhada de receber tantos abraços, sorrisos, sinais de incentivo e palavras de apoio por onde passamos. Nossa militância está de parabéns”, declarou a candidata.

Marfisa ressaltou que a emoção das pessoas na rua com a esperança de mudanças reais e um futuro melhor deixou as intervenções lindas e cheias de felicidade em todos os locais. Para ela, o crescimento nas intenções de voto é reflexo da vontade do povo, que cansou de sofrer e entendeu o projeto de melhorias acompanhado da intenção de cuidar das pessoas com muita dedicação feito por ela e Bocalom. O dia escolhido faz alusão ao número do candidato nas urnas.

Via Chico Mendes, Seis de Agosto, Ponte Metálica, Palácio Rio Branco, Terminal Urbano, Quarta Ponte, Estádio José de Melo, Praça Plácido de Castro e Avenida Ceará foram alguns dos diversos locais por onde a onda azul agitou a população. “Também passamos um recado ao Bocalom. De que ele não se preocupe porque estamos cuidando muito bem da campanha e que ele se cuide da melhor forma possível para que ele faça com a nossa cidade o que ninguém foi capaz até agora”.