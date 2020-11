Em Feijó, a 2 dias da eleição Francimar Fernandes dispara 6 pontos à frente de Kiefer

O Instituto Delta de pesquisas realizou em Feijó uma pesquisa de opinião, e ouviu 200 eleitores na área urbana do município.

O foco da pesquisa foi ouvir os municípios de diversos bairros, em quem eles votariam para prefeito no domingo (15). O prefeiturável Francimar Fernandes (MDB) se destacou nas duas modalidades de entrevista.

Na pesquisa estimulada, que é quando o pesquisador cita os nomes dos candidatos para que o eleitor aponte seu preferido, Francimar Fernandes (MDB) tem a preferência de 44% dos votos do eleitorado. Já Kiefer Cavalcante (Progressistas), que busca a reeleição, está com 38%, e alto nível de rejeição. Gerson Meireles (PSL) segue com 7% e Mauro Deferson (PT) com 3% dos votos. Brancos e Nulos somaram 0,50%. Não sabem ou não responderam a pesquisa 7,5%.

Na modalidade pesquisa espontânea, Francimar Fernandes (MDB) também disparou na frente de todos os demais candidatos.

A pesquisa espontânea, ocorre quando o pesquisador não diz o nome dos candidatos ao eleitor entrevistado. Ou seja, o eleitor já diz em quem vai votar. Nesta modalidade, Francimar Fernandes (MDB) obteve 42% das intenções de voto, disparando na frente dos demais prefeituráveis; Kiefer Cavalcante obteve 35%; Gerson Meireles (PSL) 6% e Mauro Deferson (PT) 3%. Não sabem ou não responderam somaram 14%.

Quanto ao quesito rejeição, o candidato com maior rejeição é Mauro Deferson, 30% dos feijoenses entrevistados afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. O que tem menor rejeição é Francimar Fernandes, com 10%.

O atual prefeito Kiefer Cavalcante é o segundo mais rejeitado pelo eleitor, com 26%. Gerson Meireles tem 12% de rejeição junto ao eleitorado. Não sabem ou não responderam foram 22%.

A margem de erro da pesquisa é de 5,8%. O nível de confiança é 90%. Pesquisa registrada no TRE, AC-03526/2020. Pesquisa realizada nos dias 6 e 7/11. A pesquisa não entrevistou eleitores da zona rural, onde é o maior reduto de alguns candidatos.

Por Freud Antunes, do Acre.com.br