Marfisa Galvão lidera grande carreata em apoio a Tião Bocalom

A concorrente a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), liderou nesta quinta-feira, 12, grande carreata em apoio ao candidato a prefeito Tião Bocalom (Progressistas) por diversos pontos da cidade. Na reta final da campanha, devido ao cumprimento do isolamento social durante o tratamento contra a Covid-19, a candidata mantém ativa a militância e segue com os apoiadores nas reuniões públicas.



Milhares de pessoas se uniram ao ato para incentivar Bocalom e dar forças a ele. A atividade, que também contou com a presença dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (Progressistas), ficou marcada pela boa recepção da maioria das pessoas tanto nos bairros mais distantes como nas avenidas principais das diversas regionais. Para a candidata, as demonstrações dadas pela população incentivam ainda mais na busca por um futuro melhor.

“Nós estamos vivendo agora um momento diferente da campanha. Antes tínhamos o nosso líder maior nos incentivando e ao lado da população demonstrando que construímos um projeto possível de ser realizado para cuidar das pessoas. Apesar de ele estar doente, a população abraçou de vez e está cuidando da nossa campanha, que está nos braços do povo. Este ato demonstra o desejo das pessoas por mudança e dias melhores”, disse Marfisa.

Mailza Gomes declarou estar bastante feliz por ver que as pessoas entenderam que Bocalom e Marfisa querem proporcionar dias melhores com uma gestão séria e comprometida com as demandas sociais. “Foi uma carreata linda, grande e bem recebida com as pessoas saindo de suas casas ou comércios para sorrir, acenar e nos dar apoio. Vamos seguir em frente com muito esforço e dedicação para se Deus quiser fazer com que Bocalom e Marfisa sejam nossos gestores”, falou.