Discussão de trânsito termina com vigilante morto a tiros na Baixada da Sobral

O vigilante André Luiz de Castro Silva foi morto com vários tiros na cabeça, na noite desta sexta-feira (13), após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas 16 de Julho com a Rádio Farol, no Bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, André trafegava pela rua 16 de Julho em um veículo modelo Celta de cor branco, quando duas mulheres em um Pálio Vermelho, de placa NAE-6978, colidiram com o carro do vigilante.

Tanto a vítima quanto as mulheres acaram discutindo e, momentos depois, dois homens que estavam em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro atirou várias vezes contra a cabeça de André, que morreu antes de ser socorrido.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede para passar por perícia.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).