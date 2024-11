onde assistir ao vivo, escalações e tudo sobre o confronto pela LaLiga

Share Tweet Share Share E-mail

A LaLiga traz neste sábado, 23 de novembro de 2024, o embate entre Las Palmas e Mallorca. A partida, válida pela 14ª rodada, será realizada no Estádio de Gran Canaria, em Las Palmas de Gran Canaria. Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a transmissão ao vivo às 15h30, pelo horário de Brasília. O jogo promete emoções, com duas equipes em busca de objetivos distintos na temporada.

Enquanto Las Palmas tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento, o Mallorca almeja se consolidar no meio da tabela e retomar o caminho das vitórias. Além disso, a expectativa é alta devido à presença de jogadores de destaque e ao histórico equilibrado entre os times. Veja todos os detalhes abaixo.

Las Palmas e o momento de recuperação

O Las Palmas chega para este confronto embalado por uma série de resultados positivos. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu quatro vezes, o que proporcionou um respiro importante na tabela. Antes dessa sequência, o time figurava entre os últimos colocados, mas agora ocupa a 16ª posição, somando 12 pontos em 13 partidas.

O técnico Jagoba Arrasate é o grande responsável por essa mudança de postura. Apostando em um estilo ofensivo e com foco na posse de bola, ele conseguiu potencializar as qualidades do elenco. Jogadores como Jonathan Viera e Sandro Ramírez têm sido fundamentais nesse processo, contribuindo com assistências e gols decisivos.

Apesar da evolução recente, Las Palmas sabe que ainda há muito a ser feito. O confronto contra o Mallorca é crucial para consolidar a boa fase e abrir uma distância maior em relação à zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe busca impor seu ritmo e garantir mais três pontos diante de sua torcida.

Mallorca: a busca pela estabilidade

Do outro lado, o Mallorca vive um momento de instabilidade. Sem vencer há três rodadas, o time acumulou duas derrotas e um empate, o que reduziu seu embalo inicial na competição. Ainda assim, a equipe permanece na 9ª posição, com 18 pontos, e mantém esperanças de uma boa campanha.

Sob o comando do experiente Javier Aguirre, o Mallorca aposta em um sistema defensivo sólido, mas enfrenta dificuldades na criação de jogadas ofensivas. Jogadores como Vedat Muriqi e Sergi Darder são as principais armas do time, responsáveis por trazer criatividade e finalizações perigosas.

O desafio para Aguirre será motivar o elenco e corrigir as falhas apresentadas nos últimos jogos. O confronto com Las Palmas é visto como uma oportunidade de recuperação, principalmente diante de um adversário que, apesar do momento positivo, ainda busca estabilidade.

O equilíbrio nos confrontos diretos

O histórico recente entre Las Palmas e Mallorca reflete o equilíbrio entre as equipes. Nos últimos seis encontros, foram três empates, duas vitórias para o Mallorca e apenas uma para Las Palmas. O último confronto, realizado em maio de 2024, terminou com vitória do Mallorca por 1 a 0.

Esse retrospecto reforça a imprevisibilidade do duelo, que pode ser decidido nos detalhes. A presença de jogadores talentosos em ambos os lados aumenta a expectativa por um jogo dinâmico e cheio de alternativas.

Destaques do jogo: jogadores para ficar de olho

Sandro Ramírez (Las Palmas): Atacante versátil, é peça-chave no esquema ofensivo de Arrasate. Jonathan Viera (Las Palmas): Experiente e habilidoso, é o maestro do meio de campo da equipe. Vedat Muriqi (Mallorca): Com sua presença física e faro de gol, é o principal nome do ataque do Mallorca. Sergi Darder (Mallorca): Conhecido por sua visão de jogo e capacidade de passes decisivos. Diego Essugo (Las Palmas): Jovem promessa que tem se destacado no setor defensivo.

Esses jogadores prometem ser determinantes para o desfecho da partida, seja contribuindo com gols, assistências ou na organização tática de suas equipes.

Onde assistir ao vivo, horário de Brasília e local da partida

A partida entre Las Palmas e Mallorca será transmitida ao vivo pelos canais ESPN e Disney+, que possuem os direitos de transmissão da LaLiga no Brasil. O jogo está marcado para as 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de Gran Canaria, localizado em Las Palmas de Gran Canaria.

Esse estádio, com capacidade para cerca de 32 mil torcedores, promete estar lotado para apoiar a equipe da casa. O palco é conhecido por ser um dos mais vibrantes da competição, oferecendo um ambiente desafiador para os visitantes.

Expectativas para o confronto

Os dois times têm motivações diferentes para buscar a vitória. Enquanto Las Palmas deseja se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o Mallorca busca encerrar a sequência de jogos sem vencer e voltar ao caminho dos triunfos. Com ambos precisando dos três pontos, o confronto tem tudo para ser equilibrado e emocionante.

Las Palmas tentará se aproveitar do fator casa e do bom momento recente para controlar o jogo. Por outro lado, o Mallorca aposta na experiência de seu elenco e no retrospecto positivo contra o adversário para surpreender e sair com a vitória.

Escalações prováveis

Las Palmas:

Goleiro: Jasper Cillessen

Jasper Cillessen Defensores: Víctor Rozada, Alejandro Suárez, Scott McKenna, Álex Muñoz

Víctor Rozada, Alejandro Suárez, Scott McKenna, Álex Muñoz Meio-campistas: Jonathan Viera, Kirian Rodríguez, Diego Essugo

Jonathan Viera, Kirian Rodríguez, Diego Essugo Atacantes: Sandro Ramírez, Francisco Silva, Alberto Moleiro

Mallorca:

Goleiro: Dominik Greif

Dominik Greif Defensores: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica

Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica Meio-campistas: Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu Costa, Rodrigo Navarro

Sergi Darder, Manu Morlanes, Samu Costa, Rodrigo Navarro Atacantes: Cyle Larin, Vedat Muriqi

Com as escalações confirmadas, os técnicos Jagoba Arrasate e Javier Aguirre terão a missão de ajustar suas equipes para explorar os pontos fracos do adversário e buscar a vitória.