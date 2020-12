Operação da Polícia Civil prende suspeito de comandar tráfico de drogas em Bujari

Uma operação policial deflagrada pelo delegado Carlos Flávio, de Rio Branco, e coordenada pelo delegado Bruno Coelho Oliveira, de Bujari, cumpriu nesta sexta-feira, 18, sete mandados de busca e apreensão e um de prisão decorrente de uma sentença condenatória.

Como resultado das buscas, quatro pessoas foram presas em flagrante delito, sendo três por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de munição. Dentre os que foram presos por tráfico, um é investigado como o comandante da venda de entorpecentes naquele município.

A prisão do suspeito se deu após cerca de seis meses de trabalho investigativo da Polícia Civil acreana. Além de acusado de comandar o tráfico de drogas em Bujari, o indivíduo também é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa com atuação naquela região.

O delegado Bruno Coelho disse que foi uma operação de médio porte com repercussão bastante positiva quanto ao combate à criminalidade no município de Bujari, aonde ele chegou recentemente após ser removido da delegacia de Xapuri, onde foi titular por alguns meses.

No período em que esteve em Xapuri, o delegado Bruno Coelho fez um trabalho relevante no combate à criminalidade, com o registro de várias prisões de pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, organização criminosa e abuso sexual contra crianças e adolescentes.