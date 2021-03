Operação de combate à violência contra mulher prende mais de 170 agressores no Acre

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Civil do Estado do Acre deflagrou nesta segunda-feira, 8, a “Operação Resguardo”, maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher do Brasil.

A operação integrada teve início no dia 1º de janeiro de 2021 em todo o Brasil. Desde então, a Policia Civil do Acre já apurou mais de 628 denúncias, que culminaram com a instauração de 554 inquéritos policiais, 67 mandados de prisão, 67 cumprimento de mandados judiciais, 108 prisões em flagrante, além da realização de atendimentos a mais de 853 mulheres vítimas de violência e a prisão de 175 agressores e retirada de ativos criminais como 24 armas de fogo em 19 municípios do Estado.

No Acre, a Delegacia Especializada de Atendimento Mulher (DEAM) coordenou os trabalhos investigativos da “Operação Resguardo” e contou com apoio de todo efetivo da Polícia Civil que, durante 67 dias combateram de forma pontual crimes de violência contra a mulher.

Durante toda a segunda-feira, serão cumpridos alguns mandados de prisão, medidas cautelares/medidas protetivas/mandados, na capital e em alguns municípios do Estado.

