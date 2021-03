Polícia apreende quase 60 quilos de cocaína em galinheiro

A Polícia Militar de Tarauacá apreendeu na manhã desse domingo, 7, na BR-364, pouco mais de 57,8 quilos de cocaína. A droga era levada por um homem desde Cruzeiro do Sul em galinheiro puxado numa motocicleta.

Três homens foram presos: F.J.F.S, 28 anos, C.N.F, 31, e .V.C.P, 27 anos, que é monitorado por tornozeleira eletrônica. O major Jean Marques, comandante da Polícia Militar de Tarauacá, estima um prejuízo de R$ 500 mil para a organização criminosa.

“Estamos sempre realizando operações na BR- 364 e dentro do município no sentido de garantir paz para a sociedade com o combate ao tráfico de drogas e demais crimes”, relata.

Os acusados , o entorpecentes, as motocicletas e as galinhas foram entregues na Delegacia de Polícia de Tarauacá.