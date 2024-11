Oriente Médio espera o retorno do ‘negociador’ Trump – DW – 11/08/2024

Embora os aliados de longo prazo da América Israel e Egito comemorou Donald Trump’s próximo retorno à Casa Branca como Presidente dos EUAQatar, Irão e outros membros do “Eixo de Resistência” liderado pelo Irão que se opõem aos EUA e a Israel comunicaram diplomaticamente a sua “indiferença política”.

Entretanto, os observadores políticos não têm dúvidas de que Trump está interessado em continuar com a sua forma única de lidar com as políticas para o Médio Oriente.

“Trump gosta de se apresentar como um negociador“, disse Neil Quilliam, especialista em Oriente Médio e Norte da África do think tank Chatham House, com sede em Londres, à DW. “Ele vai querer continuar de onde parou.”

Na opinião de Quilliam, Trump tem três grandes planos políticos para o Médio Oriente. Primeiro, ele se concentrará em acabar com os conflitos de Israel com o Hamas em Gaza e o Hezbollah em Líbanodisse o especialista.

Contudo, o fim da guerra em Gaza, o estabelecimento de uma futura administração da Faixa de Gaza e a potencial criação de um Estado palestino está provavelmente interligada com a segunda visão de Trump para o Médio Oriente.

“Trump vai querer dar nova vida aos Acordos de Abraham e aumentar o número de estados que normalizaram os laços com Israel”, disse Quilliam, acrescentando que “Arábia Saudita é o seu principal alvo, mas Riad resistirá, a menos que Trump se comprometa com um projeto de longo prazo de criação de um Estado palestino.”

O Acordos de Abraão foram uma série de acordos mediados pelos EUA entre os países árabes e Israel que foram iniciados durante o primeiro mandato de Trump. Em 2020 e 2021, Israel normalizou as relações diplomáticas com Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Sudão.

A Arábia Saudita também foi no caminho normalizar as relações com Israel em 2023. No entanto, estas conversações parado quando o grupo terrorista Hamas realizou os ataques mortais contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadearam o guerra em Gaza e, um ano depois, também desencadeou o conflito com o Hezbollah no Líbano.

Burcu Ozcelik, especialista em análise de risco geopolítico e segurança no Oriente Médio do Royal United Services Institute, com sede em Londres, disse que embora Trump procure projetar o poder americano e demonstrar sua “vantagem” distinta como negociador, “é muito provável que ele para descobrir que isso é mais desafiador agora no Médio Oriente pós-7 de Outubro.”

‘Muitos árabes do Golfo’ gostam da personalidade de Trump

A guerra em Gaza e as milhares de mortes de civis palestinos e libaneses nas campanhas militares israelenses em curso, que a maioria dos cidadãos do Golfo consideram apoiadas pela administração cessante de Biden, esfriaram o entusiasmo pelos EUA nos Emirados Árabes Unidos, Kristin Smith Diwan, um acadêmico residente sênior do The Arab Gulf States Institute em Washington, anotado em um comentário no início desta semana.

Embora muitos nos Emirados Árabes Unidos tenham apoiado a vitória de Trump em 2016 Partido Republicanoescreveu ela, em 2024, “a reação popular no Golfo é semelhante a um encolher de ombros”.

Na sua opinião, porém, é possível que a personalidade de Trump possa virar a maré quando ele regressar à Casa Branca em Janeiro.

Acabar com a guerra contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano poderia tornar-se viável através de um acordo de normalização entre Israel e a Arábia Saudita Imagem: Mark Wilson/abaca/imagem aliança

“A popularidade de Trump junto de muitos árabes do Golfo deriva não só da sua política externa, mas também da sua personalidade: a sua projeção de força e vontade de ‘dizer as coisas como as coisas são’”, escreveu ela.

Ashraf El-Ashari, analista político egípcio do Médio Oriente, disse à DW que espera “testemunhar mais prosperidade entre Trump e países árabes como o Egipto, a Arábia Saudita, os Emirados e a Jordânia devido à química política entre Trump e os governantes árabes”.

Como Trump lidará com o Irã?

Contudo, neste momento, esta “química política” não se estende ao inimigo regional dos EUA, Irãbem como o apoiado pelo Irão ‘Eixo da Resistência‘ facções que incluem o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, Houthis do Iêmen e grupos xiitas no Iraque.

“Trump adotou uma linha dura contra os grupos armados apoiados pelo Irão e provavelmente ameaçará com um pesado número de vítimas se o pessoal ou os interesses americanos na região forem alvos”, disse Ozcelik.

Mas ela não acredita que Trump estaria inclinado a arrastar os EUA para um confronto directo com o Irão, mesmo quando o impasse militar entre Israel e o Irão esquenta.

Além disso, de acordo com Quilliam, especialista da Chatham House, fechar um acordo com o Irão é o terceiro grande objectivo político de Trump.

“Para fazer isso, Trump exercerá pressão máxima, sabendo que o Irã está enfraquecido no momento e que o espectro de um grande ataque israelense contra sua liderança e seu programa nuclear o tornará mais flexível e disposto a fechar um grande acordo”, disse ele. .

A opinião de Quilliam foi compartilhada por Ozcelik. “Os republicanos são mais receptivos a uma postura agressiva, incluindo o apoio a Ataques militares israelenses contra alvos iranianos sensíveis, como instalações nucleares ou infraestrutura energética”, disse ela.

No entanto, ela também acredita que Trump “pode considerar conversações com Teerão para promover a desescalada se puder apresentar-se como tendo alcançado o impensável que nenhum presidente americano conseguiu – alcançar a paz no Médio Oriente”.

Mohamed Farhan da DW contribuiu para este artigo.

Editado por: Martin Kuebler