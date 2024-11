Os medicamentos para perda de peso poderiam resolver o problema de desemprego no Reino Unido? | Notícias sobre desemprego

O Reino Unido estudará se o uso de medicamentos para perder peso poderá levar as pessoas a voltar ao trabalho.

O Ministro da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, anunciou no mês passado que a fabricante de medicamentos norte-americana Eli Lilly iniciará um teste de cinco anos na Grande Manchester para testar se o medicamento para perda de peso da empresa poderia conter a crise de desemprego no Reino Unido.

O anúncio veio um dia depois de o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ter organizado uma cimeira para incentivar o investimento no Reino Unido, que contou com a presença da Eli Lilly.

Mas o que os medicamentos para perder peso têm a ver com o desemprego e como isso funcionará?

Qual é o experimento com drogas para perder peso no Reino Unido?

Em 14 de outubro, Starmer organizou uma cúpula para incentivar o investimento no Reino Unido. Os participantes incluíram David Ricks, presidente da gigante farmacêutica norte-americana Eli Lilly, que anunciou um investimento de 279 milhões de libras (365,4 milhões de dólares) no Reino Unido. Mais detalhes sobre como esse dinheiro seria gasto não foram revelados.

Eli Lilly é fabricante dos medicamentos para perda de peso Mounjaro e Zepbound.

Cerca de 3.000 residentes da Grande Manchester participarão do estudo que visa observar os efeitos a longo prazo dos medicamentos para perder peso. Mais detalhes do estudo ainda não são conhecidos.

De acordo com a pesquisa oficial de saúde de 2021, cerca de 25,9% dos adultos no Reino Unido são obesos, enquanto outros 37,9% estão acima do peso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa com índice de massa corporal (IMC) superior a 25 é considerada acima do peso, e aquelas com IMC superior a 30 são consideradas obesas.

Os problemas de saúde relacionados com a obesidade custam ao Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido 11 mil milhões de libras (14 mil milhões de dólares) por ano, disse o secretário de Saúde do Reino Unido, Streeting, ao anunciar o estudo de Eli Lily.

Qual é a taxa de desemprego no Reino Unido?

A taxa de desemprego no Reino Unido era de 4% de todas as pessoas com mais de 16 anos que procuram ativamente emprego, em agosto de 2024, de acordo com o arquivo de investigação do parlamento do Reino Unido, a Biblioteca da Câmara dos Comuns.

A taxa de desemprego caiu durante o último ano e 75 por cento das pessoas entre os 16 e os 64 anos estavam empregadas.

O que os medicamentos para perder peso têm a ver com o desemprego?

Há também inactividade económica no Reino Unido, o que significa que as pessoas não têm emprego e não procuram activamente emprego. De acordo com um relatório de Estatísticas do Mercado de Trabalho do Reino Unido publicado em 15 de outubro, havia 9,26 milhões de pessoas economicamente inativas com idades entre 16 e 64 anos no Reino Unido. O termo “economicamente inativos” abrange tanto as pessoas com mais de 16 anos que procuram ativamente emprego, como aquelas que não procuram trabalho ou que não podem trabalhar. Este último inclui estudantes, reformados e cuidadores de terceiros.

Entre Junho e Agosto de 2024, 30 por cento das pessoas disseram que eram economicamente inactivas devido a uma doença de longa duração e 27 por cento disseram que era porque eram estudantes. Esses números estão aproximadamente no mesmo nível do ano anterior.

O relatório das Estatísticas do Mercado de Trabalho do Reino Unido não explica se a obesidade ou a diabetes eram problemas de saúde específicos que influenciaram a inactividade económica.

O executivo-chefe da instituição de caridade para desempregados Yes Manchester, Adam Green, disse à BBC que a obesidade não era a principal razão pela qual algumas pessoas estavam lutando para conseguir emprego.

“É uma área complicada e com muitos dados apenas observacionais”, disse Philip Newland-Jones, farmacêutico consultor em diabetes e endocrinologia do Hospital Universitário de Southampton, no Reino Unido, à Al Jazeera.

“Estudos mostram que aqueles que estão desempregados têm maior probabilidade de serem obesos e, quanto mais tempo ficarem desempregados, maior será a probabilidade de serem obesos. Não há nenhuma causa estrita associada a isto e nenhuma evidência absoluta e forte de que a obesidade seja o que levou ao desemprego, ou que continue a prejudicar o emprego”, disse Newland-Jones.

Ele acrescentou que não tem conhecimento de nenhum estudo que sugira que administrar medicamentos para perda de peso resulta no retorno das pessoas ao trabalho. “Presumo que estes sejam os dados que o governo do Reino Unido procurará gerar com estes ensaios, na esperança de que o custo dos medicamentos seja pago pelo aumento da produtividade ou pelo aumento do PIB”, disse ele.

Como funcionam os medicamentos para perder peso?

Os medicamentos para perda de peso funcionam essencialmente suprimindo o apetite.

Wegovy e Ozempic, da Novo Nordisk, com sede na Dinamarca, são injeções de semiglutida, enquanto Mounjaro e Zepbound, da Eli Lilly, são injeções de tirzepatida. Estes são os quatro principais medicamentos para perda de peso usados ​​em todo o mundo. Ozempic é usado principalmente nos EUA, Japão, União Europeia, Canadá e Austrália; Mounjaro é prescrito nos EUA, Reino Unido, UE e Austrália. São medicamentos sujeitos a receita médica, mas também podem ser comprados no mercado paralelo na Internet.

Tanto os semiglutídeos quanto os tirzepatidos suprimem o apetite, imitando um hormônio chamado peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1).

Ambos os tipos de medicamentos são autoadministrados uma vez por semana em uma caneta pré-cheia. Eles podem ser injetados na parte superior do braço, coxa ou estômago.

O GLP-1 é um hormônio intestinal que o corpo libera naturalmente após a ingestão de alimentos. A função do GLP-1 é enviar um sinal ao cérebro de que o estômago está cheio.

As tirzepatidas atuam com um segundo hormônio além do GLP-1, denominado polipeptídeo inibitório gástrico (GIP). Isto é liberado naturalmente pelas células do intestino e é responsável pela regulação da glicose no sangue.

Quanto peso você pode perder tomando esses medicamentos?

“As pessoas que usaram a maior dose de Mounjaro – 15 miligramas por semana – perderam até 21% do peso corporal”, disse a Dra. Cecilia Low Wang, especialista em endocrinologia, diabetes e metabolismo, citada em um artigo publicado pelo United Sistema de saúde da Universidade do Colorado com sede nos estados, UCHealth.

Wang também citou funcionários da Food and Drug Administration (FDA), dizendo que pessoas que tomam tirzepatidas como Mounjaro perderam mais peso, em média, do que aquelas que tomam semiglutidas.

A FDA aprovou Mounjaro e Ozempic para uso por pacientes com diabetes em 2022 e 2017, respectivamente, mas ainda não o fez especificamente para perda de peso. Wegovy e Zepbound foram aprovados para perda de peso em 2021 e 2023, respectivamente.

A perda de peso é permanente se você tomar esses medicamentos?

Citado no artigo da UCHealth, o Dr. Low Wang explicou: “Assim como Ozempic e Wegovy, se você perder peso com Mounjaro, provavelmente precisará continuar tomando a medicação para sempre para manter o peso baixo”.

A revista norte-americana Fortune citou em Julho deste ano vários médicos que afirmaram que ensaios clínicos demonstraram que quando as pessoas param de tomar medicamentos para perder peso, recuperam todo o peso que perderam no espaço de cerca de um ano.

Os medicamentos para perder peso têm efeitos colaterais?

Sim, possivelmente.

Para Mounjaro, os efeitos colaterais comuns incluem náusea, diarreia, diminuição do apetite, vômito, prisão de ventre, indigestão e dor de estômago, conforme listado no site do medicamento.

O site acrescenta que, para pessoas com problemas renais, diarréia e vômito podem causar desidratação, o que pode agravar os problemas renais. Ele enfatiza a importância de se manter hidratado.

Há um conjunto adicional de avisos de segurança no site. O pop-up de aviso de segurança diz “Mounjaro pode causar tumores na tireoide, incluindo câncer de tireoide”, alertando os usuários do medicamento a ficarem atentos a possíveis sintomas.

Além disso, os efeitos colaterais graves podem incluir inflamação do pâncreas – ou pancreatite – baixo nível de açúcar no sangue, reações alérgicas graves, problemas estomacais graves, alterações na visão e problemas na vesícula biliar.