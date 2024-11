Rumo a um acordo sobre seguro-desemprego e emprego de idosos

“Para sua segurança e a segurança de seus familiares, você deve evacuar esses edifícios e aqueles adjacentes a eles imediatamente e ficar longe deles por uma distância não inferior a 500 metros”, escreveu o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, em uma postagem no X. .

A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano relatou um “ataque pesado” realizado com dois mísseis disparados por uma “aeronave inimiga” nas proximidades de Bourj al-Barajneh nos subúrbios ao sul de Beirute. Os militares israelenses afirmam ter identificado vários edifícios nos subúrbios de Ghobeiry ( veja resumo de abertura para mais detalhes) e Bourj al-Barajneh que os militares planejam atingir, pois afirmam que os alvos do Hezbollah estão lá.

Principais eventos

O novo relatório é de a comissão especial investigar as práticas israelenses que afetam os direitos humanos do povo palestino e de outros árabes dos territórios ocupados. O comité, criado após a guerra árabe-israelense de 1967, é composto por representantes de três estados membros: Sri Lanka, Malásia e Senegal.

Um comité especial da ONU afirmou que as políticas e práticas israelitas em Gaza são “consistentes com as características do genocídio”.

Só os danos às infra-estruturas físicas foram avaliados em 3,4 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de libras), enquanto as perdas económicas totalizaram 5,1 mil milhões de dólares (4 mil milhões de libras). A habitação suportou o peso da destruição, com quase 100.000 unidades danificadas, totalizando 3,2 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de libras) em destruição e perdas.

Mês passado, o Knesset – o parlamento israelense – proibiu a Unrwa de realizar “qualquer atividade” ou fornecer qualquer serviço dentro de Israel, incluindo as áreas anexadas de Jerusalém Oriental, Gaza e Cisjordânia. Uma segunda votação declarou a Unrwa um grupo terrorista, proibindo efectivamente qualquer interacção directa entre a agência e o Estado israelita. A Unrwa fornece educação, cuidados de saúde e outros serviços básicos a milhões de refugiados palestinianos em toda a região. O chefe da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a votação no Knesset foi “intolerável” e teria “consequências devastadoras”.

O projecto, obtido pela Associated Press, também exige o acesso imediato da população civil de Gaza à ajuda humanitária e aos serviços essenciais (o A agência de ajuda e obras da ONU, Unrwa, disse no início desta semana que “a ajuda que entra na Faixa de Gaza está no seu nível mais baixo em meses”).

O projeto de resolução, que foi enviado ontem aos cinco membros permanentes do conselho, reitera a exigência do conselho “pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns” apreendidos durante o ataque liderado pelo Hamas no sul do país. Israel em 7 de outubro de 2023, em que cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 250 feitas reféns. Israel diz que cerca de 100 reféns ainda estão detidos, embora nem todos estejam vivos.

Os 10 membros eleitos do Conselho de Segurança da ONU – Equador, Japão, Malta, Moçambique, Suíça, Argélia, Guiana, Coreia do Sul, Serra Leoa e Eslovénia – distribuíram um projecto de resolução exigindo “um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente” em Gaza.

Cinco paramédicos teriam sido mortos em ataque israelense no sul do Líbano enquanto residentes eram ordenados a deixar o subúrbio de Beirute

Estamos reiniciando a nossa cobertura ao vivo das guerras de Israel em Líbano e Gaza.

Os militares israelitas ordenaram aos residentes que evacuassem imediatamente o subúrbio de Beirute, no sul de Beirute. Ghobeiryonde diz Hezbolá os lutadores estão localizados.

“Vocês estão localizados perto das instalações e interesses do Hezbollah, contra os quais as FDI agirão com força no futuro próximo”, disse o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee. escreveu em um post no X.

A Al Jazeera informou esta manhã que vários ataques ocorreram na área, com imagens nas redes sociais mostrando grandes explosões e fumaça saindo dos edifícios.

A agência nacional de notícias estatal do Líbano (NNA) disse que a área de Ghobeiry “testemunhou fortes tiros” das forças israelenses. O número de pessoas mortas ou feridas ainda não está claro.

Citando o Ministério da Saúde do Líbano, a NNA também informou anteriormente que seis pessoas tinham sido mortas num “massacre horrível” levado a cabo por soldados israelitas num centro de defesa civil na cidade de Arabsalim no sul do Líbano. Seis pessoas foram mortas no ataque, incluindo cinco paramédicos.

Aqui estão alguns dos outros desenvolvimentos mais recentes: