Os protestos em massa da Turquia têm como alvo o controle de Erdogan no poder – DW – 30/03/2025

A prisão do prefeito de Istambul Ekrem Imamoglu, a palha que quebrou as costas do camelo? Neste fim de semana, protestos em massa na Turquia viu milhões mostram seus Raiva contra o governo do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Estamos lutando não apenas por Ekrem, mas para a Turquia”, disse Dilek Imamogluesposa do político preso da oposição, com lágrimas nos olhos.

“Devemos dar força um ao outro, somos uma grande família de 86 milhões de pessoas. A justiça não pode ser presa”.

Situação econômica insuportável

Um manifestante idoso falou sobre a crise econômica. “Pessoas de diferentes classes sociais estão levando para as ruas. Um motivo importante também é a panela vazia no fogão da cozinha”, disse o homem.

Os protestos de fim de semana trouxeram pessoas de todas as idades para as ruas Imagem: Berkman Ulutin/DIA Images/Abaca/Picture Alliance

A situação econômica tornou -se insuportável para muitos em toda a Turquia. O país está sofrendo uma crise econômica há vários anos, com pessoas que sofrem de aumento da inflação e altos aluguéis.

De acordo com o TUIK Statistics Institute, a taxa de inflação anual ficou em 42% em janeiro. Além disso, está uma depreciação da lira turca, o que significa que muitos idosos não podem mais pagar os apartamentos em que vivem.

Quase 2.000 prisões

A manifestação de sábado foi chamada pelo Partido Popular Republicano do Partido da Oposição (CHP), do qual Imamoglu é membro. Os manifestantes acusaram Erdogan de tentar eliminar politicamente imamoglu através do judiciário.

Manifestantes de Istambul: ‘Todos nós viemos aqui para um futuro melhor’ Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Desde o início dos protestos após a detenção de Imamoglu em 23 de março, um total de 1.900 pessoas foram presas De acordo com o Ministério do Interior turco – principalmente estudantes. Os jornalistas também foram detidos, incluindo o repórter sueco Kaj Joakim Medin, do jornal diário Dagens etc, que queria relatar os protestos em Istambul. Anteriormente, o correspondente da BBC Mark Lowen também foi detido.

“Essa luta é para a Turquia”, disse o líder do CHP Ozgur Ozel no comício, que ele disse que atraiu mais de 2 milhões de pessoas. O presidente turco Erdogan, no entanto, descreveu os manifestantes como “grupos marginais”.

‘Nosso futuro está sendo levado embora’

Apesar do fim de Ramadãas pessoas se reuniram para protestar. “Tenho 85 anos e nunca experimentei essa opressão”, disse uma mulher à DW. “Estou aqui para a República, para Ataturk, pela paz do povo, por melhorar nossos tempos e escapar da pobreza”.

Muitos manifestantes enfatizaram que estavam preocupados com o futuro da Turquia como um todo Imagem: Francisco Seco/AP Photo/Picture Alliance

Ao cantar o hino nacional turco, os manifestantes queriam sinalizar sua unidade. Ao lado de bandeiras turcas e banners de CHP, também havia bandeiras de apoiar partidos políticos, sindicatos e organizações da sociedade civil. Estudantes universitários, aposentados, trabalhadores, professores e até funcionários públicos participaram.

“Estamos sendo tratados injustamente”, disse um estudante de 17 anos que se juntou ao comício com seu pai e outros parentes. “Nosso futuro está sendo retirado, nossa juventude se foi. É por isso que estou aqui.”

Outros partidos políticos também participaram dos protestos, incluindo o partido Dem pró-curdo. “Estamos lutando pela liberdade de Ekrem imamoglu, Selahattin DemirtasFigen Yuksekdag e todos os prisioneiros políticos, “um de seus membros disse à DW.” Estamos lutando pela liberdade de estudantes presos “.

Cerca de 22 anos depois que Erdogan assumiu o cargo pela primeira vez como primeiro -ministro turco em 2003, a luta pela democracia e pelo Estado de Direito no país explodiu mais uma vez.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.