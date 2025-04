Na frente da Ucrânia em Donetsk, as pessoas enfrentam o futuro incerto – DW – 30/03/2025

Uma pequena sala em um edifício discreto que pertence à luz da Igreja do Evangelho em Dobropillya está quase cheio, principalmente de pessoas mais velhas. As paredes são cobertas de pinturas com motivos cristãos por artistas famosos como Rembrandt e Ticiano. É domingo e o serviço começou.

Volodymyr, comandante de uma unidade de drones da 59ª Brigada de Assalto Separado do Exército Ucraniano, chegou tarde e não conseguiu encontrar um assento. Ele significa ouvir o sermão, que termina com palavras de paz.

“Eu acredito que teremos o todo Ucrânia de volta “, ele disse depois.” Não aceitarei mais nada. “

O soldado é da cidade de Khartsyzk ocupada pela Rússia no leste de Região Donetsk. “Quando entrei para o exército, me dei três meses para morar, mas aqui estou agora”, acrescentou com um sorriso.

Volodymyr está otimista de que a Ucrânia recuperará todos os seus territórios Imagem: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Ao mesmo tempo, as pessoas estão desempacotando parcelas de ajuda e preenchendo jarros com água limpa antes de voltar para casa. A cidade de mineração já teve 43.000 habitantes, mas isso agora caiu para cerca de 35.000. Um terço deles é pessoas deslocadas internamente de outras partes da Ucrânia.

“Oramos primeiro por nossa vitória e depois pela paz”, disse Ihor, um capelão e pastor militar que já foi bombeiro. Ele contou a DW sobre como a pequena cidade levou pessoas deslocadas internamente e como sua congregação tem ajudado. “É uma cidade que serve ao povo”, disse ele. Depois Invasão em larga escala da Rússia em 2022tornou -se um lugar de refúgio e desde Rússia ocupou a cidade estratégica de Avdiivka Em fevereiro de 2024, foi considerado uma cidade da linha de frente.

A congregação montou uma lavanderia e um banho para o pessoal militar em suas instalações. Na entrada, dois soldados sentam -se sob um pôster com as palavras “Glória a Jesus Cristo e as forças armadas da Ucrânia”, enquanto esperam que suas roupas sejam lavadas.

Ihor é o capelão e pastor da luz da Igreja do Evangelho em Dobropillya Imagem: Hanna Sokolova-Stekh/DW

No momento, há uma escassez de água da torneira – não é seguro beber – então a comunidade teve sua própria bomba instalada, com o sistema de purificação de água.

‘Nós oramos’

Ihor não está otimista sobre as negociações de paz. “Por três anos, vimos que o inimigo não os quer. Mas oramos”, disse ele. “Enquanto os soldados estiverem conosco, as pessoas dizem que está tudo bem. Mas quando os próprios moradores saem da cidade, as pessoas começam a se preocupar”. Ele acrescentou que mais pessoas fugiram depois de um enorme ataque de míssil, artilharia e drone em 7 de março, no qual 11 pessoas foram mortas e 49 feridas.

A neve está florescendo entre os fragmentos de vidro no local do ataque, que destruiu vários edifícios. Em um apartamento queimado, duas rosas amarradas com fitas pretas foram deixadas na moldura de uma cama infantil.

Em meio a um vazio opressivo, apenas algumas pessoas podem ser vistas carregando fragmentos e detritos dos apartamentos que ainda estão de pé. Larysa, uma aposentada que tem um gesso na mão, também está limpando seu apartamento. Ela estava em casa com o marido durante o ataque e ambos foram derrubados pela explosão.

Larysa disse à DW que nunca viu nada como os danos causados ​​por ataques recentes em Dobropillya Imagem: Hanna Sokolova-Stekh/DW

“Estávamos em choque e comecei a limpar o copo porque não podíamos sair. Então uma das profissionais de resgate chegou e disse: ‘Você está louco? Embale suas coisas rapidamente, vamos puxá -lo pela janela'”, disse ela.

Eles só foram vistos pelos médicos no dia seguinte, quando o hospital estava superlotado. “Muitas pessoas morreram”, disse Larysa – incluindo um jovem casal da cidade de Pokrovsk que procurou refúgio em Dobropillya e foi queimado até a morte.

‘Eu não tenho uma única lembrança’

Outra mulher disse à DW que sua casa estava completamente destruída. “Eu não tenho uma única lembrança, nenhuma foto do meu filho crescendo, nada. Minhas mãos ainda estão tremendo. Havia cinco cadáveres no corredor do nosso prédio naquela noite”, disse ela.

Ela acrescentou que estava sozinha no apartamento porque sua filha estudantil estava em Kiev e seu marido ainda não estava em casa do turno dele na mina. “Eu liguei para ele e estava gritando. Ele chegou rapidamente, mas houve um ataque de bomba de cluster. Outro drone chegou quando as pessoas estavam tentando deixar o prédio. As pessoas cobertas de sangue estavam sendo levadas. Foi terrível. Nunca houve algo assim em Dobropillya”.

Ucrânia: Donetsk Cities Brace para se aproximar da linha de frente

Os ataques russos a Dobropillya se intensificaram desde que a linha de frente se aproximou do Cidade de Pokrovsk Em setembro passado. Há prédios destruídos em quase todos os bairros, e as pessoas buscam água de um poço em todos os momentos do dia. Quando perguntados o que eles acham de um cessar -fogo em potencial entre a Ucrânia e a Rússia, eles dizem principalmente que querem paz.

“Muitos dos meus amigos estão mortos”, disse uma jovem chamada Daria da região de Pokrovsk. Um homem embriagado em um banco com a cabeça baixo disse que seu irmão foi feito prisioneiro.

“Pessoalmente, acho que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode fazer qualquer coisa”, disse Tetyana, aposentado. “Ele fala com (presidente russo) Vladimir Putin como se fossem irmãos. Ele deveria apoiar a Ucrânia e apoiar seus interesses e não, ao que parece, os de Rússia. “

Ela disse que será apenas uma paz justa se a Ucrânia não perder nenhum de seu território. “Nossos parceiros devem garantir que tenhamos o suficiente para lutar, fornecendo armas e munições, mas também para que possamos nos defender se Putin mentir e nos atacar novamente”, acrescentou.

Oleksiy ressalta que a terra que a Rússia levou nunca pertencia à Rússia Imagem: Hanna Sokolova-Stekh/DW

‘A terra nunca pertencia a ele’

“A terra nunca pertencia a ele”, gritou outro aposentado chamado Oleksiy, que também é de Pokrovsk.

“Eles deveriam nos devolver o que tiraram de nós”, disse Olena, uma jovem com uma criança. Mas Karina, uma pessoa deslocada internamente de Myrnohrad, que volta lá regularmente para ajudar como voluntário, disse que os russos deveriam parar de atirar. “Deixe -os pegar o que capturaram, mas deixam as pessoas em paz”.

“Claro, eu gostaria do Região de Donetsk inteira para retornar ao controle ucraniano. Esta é a minha casa, mas nem todos os desejos se tornam realidade “, disse Oleksandra, de 17 anos, que trabalha em um café no centro de Dobropillya. Ela disse que quer ir para o exterior com o namorado assim que ele puder deixar o país legalmente.

Duas meninas de 13 anos, por outro lado, disseram que querem ficar na Ucrânia, mas não em Dobropillya, pois é muito perigoso.

A maioria das pessoas na cidade acredita que as negociações de paz não fizeram uma diferença positiva. “Pelo contrário, o bombardeio aumentou”, reclamou Tetyana.

‘Ninguém chegará a um acordo com Putin’

Os drones russos atacaram Dobropillya novamente em 22 de março, mas desta vez não houve baixas.

“As janelas voaram, o telhado explodiu”, disse um dos vários homens que se limpavam perto de um prédio residencial danificado. “A porta do meu carro foi danificada”, disse Denys, que usa seu veículo para trazer ajuda humanitária aos moradores de aldeias perto da linha de frente e para evacuá -los, se necessário.

Cada vez que há um ataque, os moradores locais fazem o que podem para limpar os escombros Imagem: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Seu irmão Oleksandr é aposentado, depois de ser mineiro por muitos anos. Ele pensa Trump e Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky poderia chegar a um acordo sobre negociações de paz. “Mas ninguém chegará a um acordo com Putin, isso é impossível. Ontem, meus três netos estavam sentados no meu porão enquanto os drones xadrez voavam diretamente no alto. Os filhos estão assustados e não temos para onde ir”, disse ele. Ele gostaria que tudo chegasse ao fim, mas aponta: “Muitos caíram lutando por nossos donbas. Não pode ser desistido”.

Os homens terminaram seu trabalho, prendendo o prédio e embarcando nas janelas. Há uma cratera de concha em frente ao edifício, e Oleksandr ressalta que um drone russo foi recuperado lá e entregue ao militar ucraniano. “Voltará aos russos”, disse ele com um sorriso.

Este artigo foi originalmente escrito em ucraniano.