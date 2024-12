OTAN revisará estratégia sobre como enfrentar a guerra híbrida – DW – 12/05/2024

Como ministros das Relações Exteriores do Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) atacaram Bruxelas esta semana, o combate à guerra híbrida estava no topo da agenda. A guerra híbrida é a utilização de meios convencionais e não convencionais que ficam aquém de uma guerra total e, no entanto, criam instabilidade nos países visados.

Os aliados da OTAN decidiram aumentar a partilha de informações, reforçar a cooperação com empresas privadas e tornar as infraestruturas críticas mais resilientes para enfrentar a guerra híbrida no meio de casos crescentes de suspeita de sabotagem em território da OTAN.

“Nos últimos anos, a Rússia e a China tentaram desestabilizar as nossas nações com actos de sabotagem, ataques cibernéticosdesinformação e chantagem energética para nos intimidar”, afirmou o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte. “Os aliados da OTAN continuarão a unir-se para enfrentar estas ameaças através de uma série de medidas, incluindo uma maior partilha de informações e uma melhor protecção de infra-estruturas críticas.”

Dois cabos de telecomunicações de fibra óptica no Mar Báltico foram cortadas no mês passado, uma ligando a Finlândia à Alemanha e a outra da Suécia à Lituânia, enquanto um navio chinês estava nas proximidades.

Este é o caso mais recente numa lista cada vez mais longa daquilo que a NATO suspeita serem actos planeados e coordenados de guerra híbrida instigados directamente por ou a mando de Moscovo.

Um alto funcionário da NATO que falou sob condição de anonimato disse que, à medida que a Rússia demonstra um “ausente apetite pelo risco”, a aliança estava a rever a sua estratégia de 2015 no combate à guerra híbrida para a reforçar com mais medidas.

Infraestruturas resilientes, mais cooperação entre os Estados-Membros e com empresas privadas

De acordo com um New York Times relatório No início deste ano, a Rússia tentou vários ataques híbridos contra membros da NATO, incluindo ataques incendiários num armazém no Reino Unido, numa fábrica de tintas na Polónia e numa loja Ikea na Lituânia.

Embora a Rússia tenha uma miríade de armas no seu conjunto de ferramentas de guerra híbrida, incluindo ataques cibernéticos e campanhas de desinformaçãoos meios submarinos da OTAN emergiram entre os mais vulneráveis ​​à sabotagem. Milhões de quilómetros de cabos e condutas submarinos passam debaixo de água para permitir comunicações e fornecer energia às pessoas nos países da NATO.

Entre as ideias que circulam pela NATO estão uma melhor protecção física das infra-estruturas subaquáticas, como enterrar cabos no fundo do mar e cobrir oleodutos e gasodutos com materiais mais duros, como o betão. Os especialistas acreditam que isso poderia criar uma camada extra de proteção contra arrastões e âncoras. Outra sugestão é colocar cabos falsos, para confundir o inimigo.

Os cabos de telecomunicações subaquáticos como este no Mar Báltico fazem parte da infra-estrutura crítica da OTAN que é cada vez mais vulnerável à sabotagem por parte de intervenientes estatais e não estatais. Imagem: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Os aliados também estão se concentrando na vigilância consistente da infraestrutura submarina para permitir-lhes não apenas identificar o culpado, mas também apressar os navios próximos e responsabilizá-los. Os especialistas acreditam que tais medidas poderiam dissuadir futuras tentativas de sabotagem.

“A OTAN está a falar de uma vigilância consistente da sua infra-estrutura submarina crítica, de uma gravação de vídeo ou de algum tipo de dados”, que possa ajudar a identificar o perpetrador, “como na superfície e até mesmo drones subaquáticos instalados com câmaras”, disse Rafael Loss, um político. bolsista do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR) e especialista em segurança e defesa na área euro-atlântica, disse à DW.

Dado que os intervenientes privados são frequentemente proprietários da infra-estrutura sob ataque, a OTAN prevê uma maior cooperação com as empresas que podem partilhar informações rapidamente. Após a sabotagem dos gasodutos Nord Stream no ano passado, A OTAN estabelecida uma nova Célula de Coordenação de Infraestruturas Submarinas para coordenar esforços com o setor privado.

A OTAN decidiu aumentar a cooperação com intervenientes privados que possuem infraestruturas subaquáticas de cabos e oleodutos Imagem: AFP

A OTAN não está pronta para nomear e envergonhar

Embora as provas circunstanciais em vários casos apontem para os suspeitos do costume, os estados membros da NATO estão divididos quanto a nomear e envergonhar na ausência de provas sólidas que estabeleçam a cadeia de comando, que os especialistas dizem ser difícil de obter em casos de guerra híbrida.

Alguns especialistas sugerem que há também considerações políticas e económicas em jogo.

“Você realmente quer culpar a liderança estatal chinesa pelo que poderia equivaler a um ato de agressão quando o relacionamento é extremamente complexo?” perguntou Loss do ECFR, destacando os laços comerciais entre Pequim e a UE. “Alguns também esperam que a China possa desempenhar um papel na difusão da guerra na Ucrânia e na política climática global”.

No entanto, há apelos crescentes para que, se necessário, a OTAN possa invocar o Artigo 5º, ou pelo menos apresentá-lo como uma ameaça para dissuadir Moscovo.

Irá a OTAN invocar o Artigo 5.º contra a guerra híbrida?

Alguns acreditam que a OTAN pode invocar o Artigo 5 do Tratado da OTAN – que apela a todos os Estados-membros para que saiam em defesa de qualquer membro sob ataque – no caso de um ataque híbrido ultrapassa um certo limite.

“O uso extensivo de medidas híbridas pela Rússia aumenta o risco de que a OTAN acabe por considerar invocar a sua cláusula de defesa mútua do Artigo 5”, disse o chefe da inteligência alemã, Bruno Kohl, num evento de think tank em Berlim, na semana passada.

Eitvydas Bajarunas, ex-vice-embaixador na Missão da Lituânia junto à OTAN em Bruxelas e atualmente membro visitante do Centro de Análise de Política Europeia (CEPA), disse à DW que na última cimeira da OTAN, em julho de 2024, os líderes aliados reafirmaram que se o sistema híbrido Se as operações contra os Estados-Membros escalarem até ao nível de um ataque armado, poderá potencialmente levar à invocação do Artigo 5.º.

No entanto, os especialistas dizem que a Rússia está ciente dos cálculos e provavelmente manterá a gravidade dos ataques um pouco abaixo do ponto que parece ser uma guerra total.

De acordo com o próprio relatório da OTAN definição “a guerra híbrida implica uma interação ou fusão de instrumentos de poder convencionais e não convencionais e ferramentas de subversão.” No entanto, estas definições são ambíguas, tornando difícil a atribuição e, portanto, uma resposta.

Os governos europeus expulsaram mais de 700 espiões russos que se faziam passar por diplomatas desde que Moscovo invadiu a Ucrânia em 2022. Mas os ataques híbridos não pararam e a Rússia continua a esconder-se atrás dessa ambiguidade.

Editado por: Carla Bleiker