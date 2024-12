Pacheco: Queremos levar solução para Lula – 10/12/2024 – Brasília Hoje

Thaísa Oliveira



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), demonstrou confiança com a aprovação do pacote de gastos neste ano, mas admitiu haver um problema inegável de prazo. O senador disse à Folha nesta terça-feira (10) que o momento é de levar soluções ao presidente Lula (PT), não problemas.

“A ausência do presidente Lula redobra nossa responsabilidade de tentar resolver as pendências e os problemas, até para que ele possa ter uma recuperação tranquila. Não queremos levar problemas para ele, queremos levar solução. Para ele se recuperar bem e voltar a trabalhar porque nós precisamos dele”, afirmou.

Lula foi submetido a uma cirurgia na madrugada desta terça, em São Paulo, e deve voltar para Brasília apenas semana que vem, segunda a equipe médica. O presidente estava com hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar que sofreu em outubro, quando caiu e levou pontos na cabeça.

Durante a sessão desta terça, Pacheco disse que Lula estava “naturalmente abatido em função do estado de saúde” na reunião da véspera, mas o recebeu no gabinete e se despediu dele “com um sorriso no rosto” —um indicativo de que ele “em breve estará retomando suas atividades, para bem do Brasil e para bem dos brasileiros”.

Pacheco se encontrou com Lula no Palácio do Planalto, nesta segunda (9), junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ministros e líderes do governo. Segundo relatos, o petista não parecia estar bem e saiu antes do final da conversa.

Apesar do aparente otimismo de Pacheco, senadores afirmaram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que veem dificuldades para aprovação do pacote de gastos no Senado até o fim do ano e elencaram a regulamentação da reforma tributária como prioridade, em reunião nesta segunda à noite.

Segundo relatos, os senadores deixaram claro para o ministro da Fazenda que veem poucas chances de aprovar o pacote neste ano por uma combinação entre falta de tempo (as férias do Congresso começam oficialmente dia 23) e insatisfação com a decisão acerca das emendas parlamentares.