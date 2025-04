Pai faz apelo emocionante para consertar Chevette 74 que usa para levar filha ao médico; doe na vaquinha

Renda básica universal – ou “dinheiro grátis” para todos, sem precisar trabalhar para isso – pode parecer um sonho irrealista. Mas os economistas têm refletido seriamente sobre suas vantagens e desenvolvendo modelos de como isso poderia funcionar. Figuras públicas que reivindicaram apoio à idéia variam de pensadores marxistas ao Papa para Elon Musk.

Alemanha tem discutido o conceito desde a década de 1970. De certa forma, o país já oferece uma forma de renda básica para aqueles que estão desempregados.

Esses benefícios são considerados relativamente altos pelos padrões internacionais, mas, diferentemente dos sistemas atuais de remuneração de desemprego, a renda básica universal é concebida como um subsídio mensal que seria dado sem condições, independentemente da renda de outras fontes. Em outras palavras, as pessoas podem continuar trabalhando e ganhar mais dinheiro, se quiserem.

Mas alguém continuaria trabalhando?

Essa é uma das grandes perguntas que os pesquisadores alemães pretendiam ter respondido um estudo de longo prazo chamado de Projeto Piloto de Renda Básica – Um dos estudos mais extensos do mundo testando empiricamente o impacto da renda básica incondicional.

Os resultados já foram divulgados, juntamente com uma série de documentários após alguns dos participantes do estudo “,”O grande sonho: dinheiro para todos“(O grande sonho: dinheiro para todos), dirigido por Alexander Kleider.

Janine Busch, do Mein Grundeinkommen. O adesivo em seu computador cruza as palavras em ‘trabalho’: ‘ter que’ e ‘ser permitido’ é substituído por ‘querendo’ Imagem: © RBB/DOK-WERK FILMKOOPERATIVA GmbH/Alexander Kleider

Como o estudo funcionou

Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para participar do estudo iniciado pela organização sem fins lucrativos alemães Minha renda básicae conduzido por diferentes grupos de pesquisa, incluindo o Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW Berlin).

Entre os candidatos, 122 indivíduos foram selecionados aleatoriamente para receber € 1.200 (US $ 1.310) por mês durante três anos a partir de junho de 2021, enquanto um grupo de controle de 1.580 pessoas respondeu às mesmas perguntas de pesquisa ao longo do estudo para comparar como a renda afeta a vida dessas pessoas.

Para criar conjuntos de dados comparáveis, todas as pessoas do estudo tinham entre 21 e 40 anos, morando sozinhas em uma família e com um lucro líquido entre 1.100 euros e 2.600 euros por mês.

O conceito utópico encontra ‘o alemão médio’

A série de documentários segue cinco desses participantes sortudos, os pesquisadores que conduzem os estudos qualitativos e quantitativos, bem como os ativistas da Associação Mein Grundeinkommen. A organização está em campanha por renda básica há mais de uma década, coletando doações através do crowdfunding e redistribuindo o dinheiro por meio de diferentes experimentos.

O primeiro episódio da série abre com Michael Bohmeyer, que fundou Mein Grundeinkommen em 2014.

O diretor do documentário Alexander Kleider sentiu que o trabalho de Bohmeyer e o estudo de três anos estavam inspirando material para um projeto de cinema: “Eu sempre quis fazer um documentário sobre renda básica incondicional porque sou fascinado pelo tópico e porque parecia que poderia ser uma resposta, uma espécie de terceira maneira entre o capitalismo e o Say’S Say, Socialism-uma abordagem completamente” “uma abordagem completamente” ” “Eu não queria fazer um filme de propaganda; eu estava procurando uma história pessoal. Em algum momento, conheci Michael Bohmeyer e descobri o projeto piloto, e então ficou claro, é claro, que o que eles estavam fazendo era excepcional”.

Michael Bohmeyer (à direita) é uma figura central no filme ‘The Big Dream: Money for Everyone’ Imagem: © RBB/DOK-WERK FILMKOOPERATIVA GmbH/Alexander Kleider

Até 2014, Bohmeyer era o diretor administrativo de uma startup de sucesso. Quando ele deixou o cargo, ele permaneceu um de seus co-proprietários passivos, através do qual recebeu uma distribuição mensal de lucro de 1.000 euros. Bohmeyer viu isso como sua “renda básica pessoal” e sentiu tão fortemente que todos também deveriam ter acesso a um subsídio mensal, levando -o a ficar profundamente investido nessa causa.

Enquanto isso, os cinco participantes retratados na série foram selecionados para representar diferentes tipos de personalidades e estilos de vida, com dois deles morando em Berlim e três deles morando em cidades alemãs menores.

Embora esse não fosse o objetivo principal do documentário, a série destaca o contraste entre o idealismo que motiva ativistas como Bohmeyer e as prioridades consumistas de alguns dos participantes. Afinal, eles de repente tinham 1.200 euros adicionais todos os meses em sua disposição, e alguns deles rapidamente gastaram esse dinheiro como se fossem os concorrentes vencedores de um show de jogo.

Bohmeyer admite no documentário que “ficaria irritado” se o único resultado do experimento for que os participantes aumentassem seu “consumo bruto, que não é refletido e de alguma forma serve como uma distração de outras questões”.

Hora de um carro novo? O participante Dominic se tratou de férias no exterior e itens de luxo Imagem: © RBB/DOK-WERK FILMKOOPERATIVA GmbH/Alexander Kleider

Os resultados do estudo

Uma das chaves descobertas Do experimento de três anos é que as pessoas que receberam a renda básica continuavam trabalhando em média 40 horas por semana, dissipando o mito de que a renda básica tornaria as pessoas preguiçosas.

No entanto, uma porcentagem significativamente maior dos participantes do grupo de renda básica mudou de emprego em comparação com o grupo controle. Saber que eles tinham um plano de backup financeiro presumivelmente os ajudou a fazer a mudança.

Verificou -se também que mais pessoas no grupo de renda básica começaram a estudar, às vezes no topo de seu trabalho.

Encontrando satisfação na vida e no trabalho: Com a ajuda da renda básica, Julietta conseguiu se afastar de seu trabalho de call center Imagem: © RBB/DOK-WERK FILMKOOPERATIVA GmbH/Alexander Kleider

As mudanças no trabalho ocorreram principalmente nos primeiros 18 meses do período de pagamento. Após esse período, as pessoas do grupo de renda básica se descreveram como significativamente mais satisfeitas com sua situação de trabalho – independentemente de terem ou não mudar as ocupações.

Os participantes que receberam a renda básica sentiram seu nível de satisfação na vida.

Como a renda básica pode ser financiada?

Em 1º de maio, Mein Grundeinkommen selecionará aleatoriamente outro conjunto de pessoas que receberão renda básica por um ano. A organização está dando mais de € 500.000 que foram coletados de diferentes colaboradores que acreditam na idéia.

Mas como a renda básica incondicional seria financiada na vida real?

É visto como uma redistribuição de riqueza através de impostos. No cálculo dos ativistas, os principais ganhadores da Alemanha – 10% da população – acabariam contribuindo com parte de sua renda para todos os outros. Eles estimam que 83% da população teria acesso a mais dinheiro. Os 7% restantes de areia médio não seriam afetados pelo esquema de redistribuição.

Em tempos de crescente populismo, os ativistas da renda básica acreditam que essa é uma maneira de combater a insatisfação da população devido à desigualdade de riqueza.

Como eles apontam, o estudo demonstra claramente que a renda básica não leva as pessoas a parar de funcionar: “O que vemos é que a renda básica não é um retiro, mas um trampolim social. A renda básica capacita as pessoas”, disse Klara Simon, atual chefe da Associação Mein Grundeinkommen na conferência de imprensa, apresentando os resultados. “E aqueles que conhecem esses resultados e ainda não estão fazendo nada estão contra o potencial dessa sociedade; contra o poder inovador que está adormecido nela; contra oportunidades iguais e contra uma democracia mais forte”.

Editado por Sarah Hucal.