País enxerga a ferrovia como coisa do passado, diz leitor – 21/10/2024 – Painel do Leitor

Mobilidade



“Restos de locomotivas enterrados em SP contam muito do passado ferroviário” (Sobre Trilhos, 20/10). O Brasil enxerga a ferrovia como coisa do passado ou atração turística. Não a vemos como um transporte seguro e mais barato.



Amauri Alvares (Marília, SP)

“Acidente com carreta deixa nove mortos no PR; vítimas são jovens de equipe de remo de Pelotas (RS)” (Cotidiano, 21/10). Essa quantidade de caminhões levando grandes cargas, além de colocar as pessoas em risco, também reduz a vida útil da rodovia. Considerando que o caminhão realmente ficou sem freio, será que a manutenção do veículo estava em dia?



Vítor Campos de Castro (Ituiutaba, MG)

O Brasil precisa retomar o transporte ferroviário de passageiros!



Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Doses perdidas



“Governo Lula esbarra em vacinas vencidas e fica sem estoque contra a Covid” (Saúde, 21/10). Que as campanhas antivacina atrapalharam e ainda atrapalham muito a gestão do Programa Nacional de Imunizações é inegável. Mas o Ministério da Saúde não pode utilizar isso como argumento para se defender de ineficiência em atos administrativos.



Antonio Carlos Zava (São Paulo, SP)

Tenho indicado diariamente no consultório e os pacientes ficam surpresos porque nem sabiam da existência.



Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

Declaração



“Trump se veste de funcionário do McDonald’s e ouve pedido para não ‘deixar os EUA virarem Brasil’” (Mundo, 20/10). O candidato bilionário simula uma conexão com a vida do trabalhador comum. Ao mesmo tempo, uma consumidora imigrante deslumbrada alimenta sua família com produtos ultraprocessados, enquanto emite julgamentos superficiais sobre seu país de origem. Toda a situação é tristemente simbólica e lamentável.



Adriana Justi Monti (São Paulo, SP)

As pessoas que vão tentar a vida nos Estados Unidos e Europa nem sempre são bem-sucedidas e voltam para terra natal. Mas vale a experiência e o aprendizado.



Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Saldo do pleito



“Partidos veem eleição com avanço de caixa 2, compra de votos e infiltração de facções” (Política, 21/10). Vai esbarrar na necessidade de reformular a legislação eleitoral, de estabelecer limites e critérios paras as tais emendas, quem sabe revisar o pagamento de verbas a parlamentares e senadores e ainda seria ótimo avançar para o voto distrital.



Luiz Paulo Santana (Belo Horizonte, MG)

Falta boa vontade, seriedade e compromisso dos TREs e TSE para investigar. A compra de voto, caixa 2, assédio eleitoral viraram rotina nas eleições. Se as Polícia Civil e Polícia Federal se dispusessem a monitorar, metade dos candidatos estariam presos no primeiro tempo. Eleições viraram comércio no Brasil.



Severo Pacelli (Uberlândia, MG)

Combinação



“Imposto de milionários reduz desigualdade e pode chegar a R$ 90 bi, diz centro da USP” (Mercado, 21/10). Estão com bastante pressa para mexer nesse vespeiro antes que a classe média se dê conta do que virá com a efetiva implantação do IVA de alíquotas exorbitantes sobre a prestação de serviços.



Mauro Vasconcelos Reis (Ribeirão Preto, SP)

Taxar os milionários é urgente. O Brasil não pode onerar os mais pobres sempre. Só assim a desigualdade pode diminuir.



Catharina Pinheiro (São Paulo, SP)

Reforma trabalhista



“Movimentos trabalhistas precisam entrar no século 21, diz Dorothea Werneck” (Mercado, 20/10). Estou cética de que essa mudança de visão quanto ao trabalho, e formação para uma nova realidade (nossa produtividade é baixa até para a atual), vai se dar facilmente. Daremos continuidade à crença de que o Brasil é o país do futuro.



Elizabeth O. Costa (Rio de Janeiro, RJ)

Tem muito sentido o pensamento da ex-ministra, pois cada empresa tem suas peculiaridades, como seu plano de investimentos e metas a curto, médio e a longo prazo, sua estrutura de custos bem definidos, produtividade e muito mais que diferenciam de outras empresas de um mesmo setor.



Jorge Shinya (São Sebastião, SP)

Segurança de procedimentos



“Pacientes perdem visão após cirurgias em Belém e clínica é interditada; Polícia Civil investiga caso” (Saúde, 20/10). Evidências catastróficas da necessidade de fortalecimento dos órgãos de vigilância sanitária municipais e estaduais, responsáveis por tais ações de fiscalização. Cadê a segurança dos pacientes?



Maria Goretti Martins de Melo (Belo Horizonte, MG)

Soluções



“Enterrar fiação elétrica é opção complexa e sem definição de quem paga o custo, dizem especialistas” (Cotidiano, 21/10).Eu ficaria feliz em ter uma rede aérea não sucateada com uma empresa distribuidora de energia idônea que tivesse plano de investimentos efetivo e pessoal de campo dimensionado adequadamente para atendimento de emergências. Seria o paraíso.



Flávio Paes (São Paulo, SP)