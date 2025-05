País transforma igreja abandonada em piscina pública coberta; veja

Já pensou em jogar fora aquela blusa que ele esqueceu, a carta que ela escreveu ou o ursinho de pelúcia que ficou te olhando depois do término? O Tinder teve essa ideia — e levou a sério. A empresa lançou na Índia um caminhão de lixo diferente, criado especialmente para recolher lembranças de ex-namorados e ex-namoradas.

A iniciativa faz parte da campanha “Move On” (Siga em Frente), que incentiva os usuários do app a recomeçarem a vida amorosa sem o peso do passado. O caminhão foi estacionado em pontos estratégicos da cidade, e qualquer pessoa podia chegar e jogar fora objetos que carregavam memórias do relacionamento que terminou.

O resultado? Além de lágrimas e risadas, a ação ganhou o coração da internet, com muitos vídeos, fotos e comentários emocionados nas redes sociais. Mas a proposta vai além de descartar lembranças. O Tinder quis mesmo foi criar uma experiência simbólica, divertida e acolhedora para quem está tentando virar a página.

Passado no lixo

O caminhão temático não passou despercebido nas ruas. Com frases bem-humoradas como “Cuidado! Contém bagagem emocional”, ele chamava a atenção de quem passava. O objetivo era claro: oferecer um espaço seguro para que as pessoas deixassem ir embora aqueles objetos que ainda traziam saudade, dor ou apego.

Cartas de amor, camisetas esquecidas, pelúcias, fotos — tudo podia ser descartado ali, como parte de um ritual simbólico de desapego. Segundo o Tinder, essa era uma forma de ajudar emocionalmente quem passou por um término, mostrando que recomeçar pode ser libertador.

Mais do que recolher itens, o caminhão também virou um ponto de encontro e interação. Influenciadores e criadores de conteúdo participaram da ação, registrando tudo em vídeos que viralizaram nas redes sociais.

“Move On”

A campanha não quer só falar de términos, mas transformar esse momento difícil em algo mais leve e até divertido. “Move On” quer mostrar que seguir em frente pode ser um processo bonito — e até engraçado — se encarado com acolhimento.

O caminhão é só uma parte da campanha, que também incluiu a criação da “Ex-press Run”, uma faixa especial para quem estiver com pressa de fugir do ex. É live marketing com pitadas de empatia e criatividade.

Com isso, o Tinder mostra que não é apenas um aplicativo para marcar encontros. É também um espaço onde histórias humanas e afetivas são valorizadas. A marca quer se conectar com quem já amou, já sofreu e está pronto para começar de novo.

Redes sociais

No TikTok, no Instagram e no X (antigo Twitter), a campanha virou sucesso. Usuários compartilharam vídeos jogando fora as lembranças, chorando e rindo ao mesmo tempo.

A frase “bagagem emocional” virou meme, e o caminhão entrou para o rol das ações de marketing mais comentadas do momento.

A proposta foi elogiada por unir criatividade, emoção e uma experiência real, que tocou muitas pessoas. Transformar um fim em um novo começo nunca foi tão simbólico — e divertido.





