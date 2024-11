Países nórdicos reforçam a defesa civil em meio à guerra na Ucrânia – DW – 22/11/2024

Adeshola Ore and Kate Lamb



Vang Vieng é um centro festivo improvável.

Rodeado por impressionantes montanhas calcárias e cavernas no centro Laospassou de uma pequena cidade agrícola a um centro partidário hedonista no início dos anos 2000. Atraídos por experiências de tubing embriagados, multidões de mochileiros de vinte e poucos anos consolidaram seu lugar na famosa trilha de mochileiros do sudeste asiático.

Uma viagem pela tapeçaria da região é uma espécie de rito de passagem para alguns jovens viajantes.

Mas as mortes de cinco jovens viajantes após uma suspeita de envenenamento em massa por metanol surgiram na cidade e repercutiram nas manchetes internacionais.

Embora uma onda de mortes de mochileiros tenha levado à repressão aos bares e à proibição temporária de tubing em 2012, Vang Vieng, a 90 minutos de carro da capital Vientiane, continua popular entre os turistas.

Na sexta-feira, a australiana Holly Bowles, de 19 anos, tornou-se a sexta pessoa a morrer da suspeita de consumo de bebidas misturadas com metanol. A notícia de sua morte chegou poucas horas depois da de A advogada britânica Simone White28. O melhor amigo de Bowles, Bianca Jones, 19morreu na quinta-feira no hospital de Udon Thani, na Tailândia, perto da fronteira norte com o Laos. As autoridades tailandesas confirmaram que o adolescente de Melbourne morreu devido a envenenamento por metanol.

Três outros turistas – dois cidadãos dinamarqueses, de 19 e 20 anos, e um americano – morreram no Laos após o envenenamento. Cerca de 11 cidadãos estrangeiros permanecem internados.

As autoridades do Laos detiveram na sexta-feira o gerente e proprietário do albergue para mochileiros Nana em Vang Vieng, mas nenhuma acusação foi feita.

Famílias em todo o mundo procuram agora desesperadamente respostas. Como algo assim poderia acontecer?

‘comecei a me sentir estranho‘

Há quase um ano, Claire*, uma viajante britânica de trinta e poucos anos, olhava para o céu do Laos, com vodca e cola na mão. Sua viagem de “tubulação embriagada” em dezembro passado começou conforme planejado.

Mas depois da primeira parada num bar improvisado à beira-rio, em Vang Vieng, a viagem deu errado.

“Comecei a me sentir estranho, de repente fiquei muito fraca e cansada, e comecei a perder e recuperar a consciência”, diz Claire.

Suas amigas testemunharam seus olhos revirando, e Claire se lembra deles mais tarde descrevendo isso como “aterrorizante”.

“Eu estava quase sempre consciente de tudo, mas não conseguia ver – sabia que estava sendo carregada, mas não conseguia fazer nada fisicamente”, diz ela.

“Lembro que estava tentando explicar que algo não estava certo – que eu não estava simplesmente bêbado.”

O incidente a levou ao hospital por dias. Ela ainda não sabe como isso aconteceu.

“Pode ter sido um aumento, pode ter sido uma forte intoxicação por álcool”, diz Claire.

“Fomos avisados ​​sobre o consumo de bebidas espirituosas no Laos, pois havia histórias de que era uma bebida alcoólica ruim, mas as bebidas que tomamos até a primeira parada no rio (em um bar informal) foram compradas em um supermercado em Vang Vieng, e a única bebida que comprei estava em uma garrafa.”

Claire estava hospedada no Nana Backpacker Hostel – onde Jones e Bowles se hospedaram antes de adoecerem gravemente depois de uma noitada nas festas de Vang Vieng.

A dupla, de 19 anos e natural de Melbourne, estava em uma “fuga dos sonhos”, disse a família de Jones.

Uma selfie de Jones, postada este mês no Facebook, mostra-a descansando em um tubo à beira de um rio.

Na noite de 11 de novembro, Jones e Bowles foram a alguns bares em Vang Vieng, segundo um funcionário do albergue, que falou à mídia.

O gerente do albergue, Duong Duc Toan, disse que serviu doses gratuitas de vodca local a Jones e Bowles antes de saírem, mas nega veementemente que isso os tenha deixado doentes.

O que deveria ter sido uma noite despreocupada os deixou acamados por 24 horas. Depois de a dupla não ter conseguido fazer o check-out do alojamento conforme planeado, no dia 13 de novembro, procuraram a ajuda dos funcionários do albergue, que os transportaram para o hospital.

Em outra cama de hospital estava Simone White.

Advogado que trabalhou com o escritório de advocacia global Squire Patton Bogg, White era de Orpington, no sudeste de Londres, e estava entre os seis cidadãos britânicos que necessitaram de tratamento após o incidente em Vang Vieng.

Sua morte no Laos foi confirmada poucas horas depois da de Jones, que foi transportado para a vizinha Tailândia depois de adoecer na semana passada.

Antes de sua morte, a família de Jones disse esperar que as autoridades do Laos “descobrissem o que aconteceu o mais rápido possível”.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse ao parlamento que a morte de Jones era “o pior medo de todos os pais”, enquanto a sua família disse que ela morreu “rodeada de amor” numa declaração ao jornal Herald Sun, de Melbourne.

Nick Heath, presidente do Beaumaris Football Club, onde Jones e Bowles jogaram futebol australiano, os descreve como “parte da geração Covid”.

“Eles terminaram os estudos e ambos trabalharam duro em seus empregos de meio período para conseguir algum dinheiro para realizar a viagem dos sonhos ao exterior”, disse ele à ABC na sexta-feira.

“Eles partiram cheios de entusiasmo pela vida e em busca de aventura.”

As melhores amigas Holly Bowles (à esquerda) e Bianca Jones morreram após suspeita de consumo de bebidas misturadas com metanol no Laos. Fotografia: Beaumaris Football Club

Na quinta-feira, as autoridades tailandesas disseram que Jones morreu de “inchaço cerebral devido aos altos níveis de metanol encontrados em seu sistema”.

Na sexta-feira, Bowles morreu cercado pela família em um hospital tailandês.

“É com o coração partido e estamos muito tristes em dizer que nossa linda menina Holly está agora em paz”, disse sua família em comunicado.

O albergue Nana não quis comentar o assunto com o Guardian, dizendo que estava trabalhando com a polícia para identificar onde o álcool venenoso foi consumido.

Apenas 30ml podem ser mortais

Ao anunciarem as mortes dos seus cidadãos esta semana, os governos dinamarquês e norte-americano não fizeram qualquer ligação ao metanol – embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia tenha afirmado que um dos seus cidadãos que adoeceu poderia ser vítima de envenenamento por metanol.

Mas à medida que as autoridades do Laos continuam a investigar os casos, os especialistas dizem que os sinais clínicos apontam para envenenamento por metanol.

“No momento em que há um grande número de pessoas bebendo e ficando doentes e os sintomas começam depois de um certo tempo, isso é metanol até prova em contrário”, disse o professor norueguês Knut Erik Hovda, que trabalha com Médicos Sem Fronteiras (MSF, ou Médicos Sem Fronteiras). Fronteiras) sobre o assunto.

As amostras foram enviadas para a Tailândia e verificadas, diz Hovda.

No sudeste da Ásia, fabricar bebidas alcoólicas contrabandeadas a partir de ingredientes como arroz e cana-de-açúcar é uma norma cultural. Às vezes, estes são misturados com metanol como uma alternativa mais barata ao etanol.

Embora o etanol, o principal componente das bebidas alcoólicas, possa ser consumido com segurança em pequenas quantidades, o metanol é tóxico para os seres humanos.

Apenas um gole – 30ml – pode ser mortal.

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse na quinta-feira que o aumento do consumo de álcool e o envenenamento por metanol eram “muito comuns” em muitas partes do mundo.

“Eu diria aos pais, aos jovens, por favor, conversem sobre os riscos, por favor, informem-se. Por favor, vamos trabalhar juntos para garantir que esta tragédia não aconteça novamente”, disse ela.

A Ásia tem a maior prevalência de envenenamento por metanol a nível mundial, com incidentes na Indonésia, Índia, Camboja, Vietname e Filipinas, segundo dados de MSF.

Se não for tratada, a intoxicação por metanol tem uma taxa de mortalidade entre 20% e 40%, mas se for corretamente diagnosticada e tratada a tempo, a taxa de sobrevivência é alta, segundo MSF.

“Depois que você reconhecer os sinais e sintomas clínicos e aplicar o tratamento adequado, você não terá nenhuma morbidade ou complicação”, diz a Dra. Chenery Ann Lim, que supervisiona o projeto de envenenamento por metanol de MSF.

Existem dois antídotos para o envenenamento por metanol: um é o etanol, que está prontamente disponível, enquanto o outro é o fomepizol.

É impossível saber se a sua bebida foi feita com álcool envenenado, o que significa que os viajantes, especialmente no Sudeste Asiático, têm de ter cuidado com o que consomem, diz o Dr. Dicky Budiman, especialista em saúde pública da Universidade Griffith, na Austrália.

“A mensagem clara para os jovens viajantes é que, se lhes for oferecido álcool ou bebidas locais ilegais ou contrabandeadas, é melhor evitá-los”, diz ele.

Mas Hovda diz que os números do Laos são apenas a “ponta do iceberg”, com histórias de horror turísticas representando apenas uma fração dos casos.

Em 2018, por exemplo, mais de 80 pessoas morreram por beber bebidas alcoólicas contrabandeadas na Indonésia, enquanto mais de 100 outras pessoas foram hospitalizadas.

“Muitas vezes isto afecta os mais pobres entre os pobres, com os quais ninguém se importa”, diz Hovda.

De acordo com Chenery, “a maioria dos casos que observamos são realmente os chefes da família, os homens, os chefes de família”.

*O nome foi alterado