Pandemia afetou o sono dos motoristas: entenda!

A Pandemia da Covid-19 trouxe uma série de impactos, que vão além da questão sanitária e da doença em si. Um desses impactos é na qualidade do sono.

Durante as semanas de isolamento, e com as mudanças repentinas nos hábitos cotidianos, o sono dos motoristas foi bastante afetado.

Sem falar, ainda, do desgaste emocional e dos problemas econômicos enfrentados por muitos motoristas, que também prejudicam a qualidade do sono e o bem-estar como um todo.

De que forma a pandemia afetou o sono dos motoristas? E como é a melhor maneira de se cuidar e prevenir problemas de saúde e/ou emocionais?

Como a pandemia afetou o sono dos motoristas?

O corpo humano necessita de descanso. Por isso mesmo, as horas de sono são tão importantes para que as pessoas possam viver suas vidas e exercer suas atividades, sejam elas quais forem.

Para os motoristas, problemas de sono têm um fator ainda mais grave: dormir mal pode prejudicar as funções motoras, aumentar o cansaço e, com isso, dificultar a tomada de decisões enquanto dirigem seus veículos.

Por isso mesmo, problemas no sono acabam aumentando os riscos de acidentes no trânsito por falhas humanas.

E o que a pandemia tem a ver com tudo isso?

De acordo com especialistas, o sono possui reguladores, sendo eles:

– o ciclo natural da luz: dormir à noite e estar acordado durante o dia

– atividade física do dia a dia, que induz ao cansaço

Na pandemia, principalmente nas semanas iniciais, nos quais a quarentena no Brasil estava mais intensa e as pessoas permaneciam por mais tempo em casa, esses reguladores acabaram sendo modificados, o que influencia no sono.

Nessas semanas de isolamento, os motoristas tiveram uma baixa significativa de trabalho: com as pessoas em casa, as corridas chegaram a diminuir em até 80% em algumas cidades e regiões.

A diminuição do ritmo de trabalho e o fato de estar mais em casa (quando são profissionais acostumados a estar na rua) influencia no sono, diminuindo a qualidade e aumentando a sensação de cansaço mental.

Outro fator que não pode ser ignorado é o econômico. A diminuição da demanda impactou negativamente o bolso dos motoristas e isso também gera um estresse que prejudica (e muito) o sono.

Como melhorar a qualidade do sono?

Ainda que os casos de Covid-19 continuem altos em diversas partes do país (e quando se fala, inclusive, em uma “segunda onda” da doença), há algumas ações que você, motorista, pode adotar para tentar regular o seu sono.

Em outras palavras, o problema sanitário pode até estar fora do seu controle, mas existem alguns cuidados práticos que você pode incluir na sua rotina para ter uma qualidade de sono e de vida melhores nesses tempos incomuns.

Quais ações e cuidados são esses?

– Praticar exercícios físicos

Não é preciso ir à academia: caminhar ou andar de bicicleta regularmente já são exercícios suficientes para ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. A prática desse tipo de exercício libera hormônios que induzem ao bem-estar e diminuem o estresse.

– Alimentar-se bem

A alimentação é outro fator central, principalmente nas estações mais quentes do ano. Uma comida balanceada ajuda a controlar os níveis de ansiedade e a ter um sono melhor e mais contínuo.

– Evitar o abuso de bebidas energéticas, como o café

É um ciclo: você dorme mal e, no dia seguinte, abusa do café ou de energéticos para dar conta dos trabalhos do dia. Essas bebidas aumentam o cansaço e o nervosismo e podem prejudicar a sua próxima noite de sono.

– Fazer pausas entre corridas

Especialmente quem trabalha como motorista de aplicativo precisa organizar a rotina e respeitar o tempo de pausa. Nessas pausas, saia do carro, alongue-se, beba água. Esse simples hábito contribui para seu bem-estar e seu sono.

– Incluir chás na sua rotina

Os chás são excelentes aliados para ajudar a regularizar o sono. Isso acontece porque algumas plantas possuem a capacidade de diminuir os níveis de estresse e fazer com que a mente “desligue” dos problemas do dia.

Aqui, quero indicar um chá que eu mesmo uso em meu dia a dia: os da Evah. Os chás dessa marca são 100% naturais, o que garante que aproveitemos todos os benefícios das plantas.

Outra vantagem é que são vendidos online e entregues em todo o país. Os chás da Evah são divididos por kits, há tanto o energizante (para ajudar a dar conta dos trabalhos diários) quanto aqueles que induzem ao sono e relaxamento.

A pandemia afetou diretamente profissionais de todas as áreas. Contudo, os motoristas foram alguns dos mais afetados, com destaque para os que atuam de forma autônoma.

A queda na demanda de trabalho, a exposição ao contato com outras pessoas e os efeitos na saúde mental – como no sono – são alguns desses impactos.

Inclua os hábitos que você viu aqui na sua rotina e sinta uma melhoria no seu bem-estar e também no seu rendimento.