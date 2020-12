O problema começou na noite de segunda-feira (14) quando um apagão ocasionou a queima de dois inversores de frequência que fazem parte do sistema de acionamentos de motores elétricos do Centro de Reservação Central (CR).

“Na segunda-feira houve um apagão na região toda e no começo da noite foi reestabelecida a energia, mas identificamos que não tinha voltado a energia do nosso reservatório. Com isso, nossa equipe foi fazer uma vistoria no entorno e diagnosticou que o cabo de energia tinha se rompido. Foi acionado a Energisa, que atendeu a gente, fez a religação e assim que ligou diagnosticamos que dois inversores de frequência tinha queimado e não estava acionando o motobomba”, disse Alan Ferraz, diretor de operações do Depasa.