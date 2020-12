A empresa Gol Linha Aéreas, anunciou nesta terça-feira, 15, o cancelamento de quatro voos previstos para o mês de dezembro em Cruzeiro do Sul. As datas são: 15/12/2020; 19/12/2020; 25/12/2020 e 31/12/2020.

Entre as datas, no natal e véspera de ano novo os cruzeirenses não contarão com os serviços aéreos no município.

Os clientes que tinham voos marcados nestas datas, devem procurar sua agência de viagens ou a própria empresa Gol, para reacomodação.

A empresa não informou o motivo dos cancelamentos.