Para as residências sénior Les Girandières e Palazzo, o espectro da liquidação está a diminuir

Os cerca de 4.600 inquilinos de estabelecimentos para idosos geridos pelo Grupo Réside Etudes Seniors (RES), das insígnias Les Girandières e Palazzo, podem respirar: a perspectiva de liquidação desta operadora, em concordata desde 11 de junho, vai embora.

“Uma solução de recuperação numa área muito grande parece possívelexulta Jean-Paul Vaysset, diretor de uma residência Les Girandières, perto de Orléans, e membro do comité social e económico. Mas as discussões continuarão durante o fim de semana para tentar combinar certas ofertas. » Vários planos de transferência que se cruzam e competem serão examinados, durante uma audiência convocada na segunda-feira, 4 de novembro, pelo tribunal comercial de Paris. Espera-se até ao final do mês uma decisão para escolher a solução mais sólida, que melhor preserve os interesses dos colaboradores, proprietários e moradores.

Terça-feira, 30 de outubro, prazo fixado pelos administradores judiciais, foram colocadas em cima da mesa nove propostas de concorrentes ou investidores imobiliários, visando entre 2 e 75 residências dependendo do apetite de cada uma, num total de 78 moradas exploradas pela RES.

No processo, dois desses pretendentes – Aquarelia Holding e Dom’Hestia – aderiram, segundo as nossas informações, ao projecto Zénitude, especialista na recuperação de residências atendidas em Estrasburgo montadas por dois irmãos, Thomas e Romain Lubrano, que se dizem apoiados pelo grupo americano Choice Hotéis Internacionais. O suficiente para elevar para 76 o número de terrenos adquiridos por este consórcio, sem contar duas residências em construção, com o compromisso de reter 1.060 funcionários de um total aproximado de 1.250.

Possível plano de recuperação

Nesta fase, esta é a única oferta global com a apresentada por Pascal Cadeau, criador da marca Les Girandières que vendeu ao Grupo Réside Etudes. Este especialista do setor, que relançou com a marca Les Jasmins, pretende recuperar 67 estabelecimentos, mais 10 para delivery. Ele admite, no entanto, “procurando parceiros financeiros”. Para ver se são possíveis alianças, por exemplo com Domus Vi, o concorrente mais estabelecido, ou Stella, apoiada por um empresário têxtil, cada uma das quais tem como alvo cerca de trinta locais.

A estas ofertas juntou-se de última hora, segundo as nossas informações, um sinal de interesse emanado de um fundo imobiliário, cuja identidade não foi revelada, pronto a participar num plano de recuperação sob a égide do Groupe Réside Etudes, o mesmo grupo que levou a sua filial RES à beira da liquidação. A operadora de hotéis e residências estudantis, criada em 1989 por Philippe Nicolet e que também é proprietária de Les Estudines, Stud’City, Residhome – está ela própria sujeita a um procedimento de salvaguarda do qual pode esperar sair em Dezembro. Para isso, está a negociar com os seus credores o reescalonamento da sua dívida, em troca da redução de custos.

