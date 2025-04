Parceria entre Estado e TJAC possibilita cumpridores de alternativas penais doarem sangue em prol da redução de pena

Abigail Sunamita



Neste dia 7 de abril o mundo celebra o Dia Mundial da Saúde, uma data crucial e de grande importância, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para reforçar a total importância da qualidade de vida e estimular a criação de políticas públicas focadas no bem-estar da população. Este ano, a OMS lança uma campanha global de um ano dedicada à saúde materna e neonatal, intitulada “Inícios saudáveis, futuros esperançosos”.

A iniciativa visa fortalecer a conscientização e também a redução de mortes maternas e neonatais com o principal intuito de priorizar a saúde e o bem-estar a longo prazo das mulheres.

“A nossa visão para o Acre passa, acima de tudo, pelo cuidado com as nossas crianças, que são a base do nosso futuro. Com orientação do governador Gladson Camelí, temos trabalhado de forma incansável para fortalecer o sistema de saúde materno-infantil, com foco em um atendimento cada vez mais humanizado e em uma infraestrutura moderna. A entrega de 48 novos leitos no Hospital Infantil representa um avanço significativo nesse caminho, assim como o andamento das obras da nova maternidade, que em breve trará ainda mais benefícios para a população. Destaco, ainda, o trabalho do nosso banco de leite, que segue como referência de dedicação e incentivo à cultura do aleitamento materno, algo que valorizamos profundamente”, afirma o secretário de saúde, Pedro Pascoal.

No Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), demonstra total alinhamento com essa prioridade a nível global, implementando e fortalecendo diversas ações voltadas à saúde das mulheres e de seus bebês. O compromisso com essa causa é evidente em investimentos e estratégias de melhorias que visam garantir um ciclo de vida saudável desde os primeiros momentos.

A força do banco de leite humano: um farol de esperança para os recém-nascidos

Um dos grandes pilares desse compromisso é o fortalecimento do Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, que se configura como referência no estado.

O BLH desempenha um papel indispensável para oferecer orientação e apoio à amamentação, além de realizar a coleta, o processamento, o armazenamento e a distribuição de leite humano para bebês prematuros e de baixo peso. Essa estratégia não apenas nutre os recém-nascidos mais vulneráveis, mas também incentiva a prática do aleitamento materno, que é reconhecida mundialmente pelos seus inúmeros benefícios para a saúde da mãe e do bebê.

Em um notável exemplo da crescente conscientização e solidariedade da nossa comunidade, o BLH contabilizou, somente no mês de março, a generosa participação de mais de 20 mães doadoras.

“Atualmente, nós temos a Lei n° 4584, de 2025, que define uma série de diretrizes para sensibilizar a população e qualificar os profissionais de saúde sobre o tema. Entre as ações previstas nessa lei estão as campanhas educativas, palestras e treinamentos específicos para assistência neonatal. A nossa maternidade tanto aqui em Rio Branco como a de Cruzeiro do Sul têm banco de Leite humano e elas promovem anualmente campanhas com relação à doação de leite e também ao manejo na lactação. Com esse programa, a gente busca ampliar a informação e fortalecer assistência e garantir que as crianças tenham um começo de vida mais saudável”, destacou o coordenador da Rede Alyne, programa do Ministério da Saúde que visa reduzir a mortalidade materna e infantil no Brasil, Walber Carvalho.

A Maternidade Bárbara Heliodora se destaca também pela priorização da humanização no atendimento às gestantes. A equipe multidisciplinar da unidade adota uma abordagem acolhedora e respeitosa, considerando as necessidades físicas e emocionais das mulheres durante todo o ciclo gravídico-puerperal. Essa prática contribui para uma experiência mais positiva e para o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

Investimentos na infraestrutura: Hospital da Criança

O governo do Acre reafirma seu compromisso com a saúde da infância com a recente entrega, na última quarta-feira, 2, da reforma do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva.

A unidade hospitalar foi modernizada e ampliada, ganhando 48 novos leitos, o que representa um aumento significativo na capacidade de atendimento e na qualidade dos serviços oferecidos às crianças acreanas e também para as mulheres acreanas que fazem atendimento na Maternidade Bárbara Heliodora.

“Eu estou muito satisfeita com o atendimento que tenho recebido no Hospital da Criança. A nova estrutura foi muito bem-feita e está super confortável. Além disso, estou sendo bem atendida e bem assistida em tudo o que preciso”, afirma Cleiciane Veras, grávida de 34 semanas e 6 dias da pequena Ana Clara.

A reforma contou com nova estrutura de rede elétrica, instalação de novos sistemas de climatização e gás medicinal, adequação de banheiros e a implementação de um sistema de combate a incêndios.

Essa iniciativa torna evidente a prioridade em garantir uma estrutura adequada para o cuidado infantil, desde os primeiros dias de vida.

Nova Maternidade de Rio Branco: um futuro com mais segurança e conforto

Outro importante avanço para a saúde materno-infantil no estado é a construção da nova maternidade de Rio Branco. As obras seguem em ritmo acelerado, com o bloco da primeira etapa se aproximando da fase de conclusão.

“Nós estamos trabalhando em várias frentes de ação, ações essas que dizem respeito à descentralização do pré-natal de alto risco, onde nós capacitamos os municípios para acolherem as suas gestantes de alto risco, dando assim capacidade de atendimento e cuidado a essas gestantes em seu território. Para além disso, o Estado investe em obras como reforma de maternidade, ampliação de leitos, para que, assim possamos prestar uma assistência de maior qualidade. Estamos todos de mãos dadas e trabalhando em projetos, vislumbrando a redução desse indicador tão difícil para o Estado e tão problemático”, enfatiza Ana Cristina Moraes, secretária adjunta de Atenção à Saúde.

A nova unidade hospitalar contará com instalações modernas e ampliadas, proporcionando um ambiente mais seguro e confortável para as gestantes e seus bebês. Este investimento estratégico visa otimizar o atendimento obstétrico e neonatal, contribuindo para a redução dos riscos e a promoção de nascimentos saudáveis.

The post Acre celebra o Dia Mundial da Saúde com foco na saúde materno-infantil e investimentos estratégicos appeared first on Noticias do Acre.





Leia Mais: Agência do Acre