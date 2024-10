Parceria entre Fundhacre e Hospital de Amor promove semana de exames preventivos para o público feminino

Luanna Lins



Em uma ação voltada à promoção da saúde da mulher, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) recebeu, dos dias 21 a 25 de outubro, o serviço itinerante do Hospital de Amor, que disponibilizou exames gratuitos de mamografia e prevenção do câncer de colo de útero (PCCU), tanto às servidoras do complexo hospitalar quanto ao público geral.

Promovida pelo Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (NASTT) da Fundhacre, a campanha ocorreu durante cinco dias, oferecendo 50 exames por dia, sendo 25 fichas para o exame preventivo e 25 para mamografias, com atendimento das 8h às 12h.

A enfermeira Socorro Brito, coordenadora do NASTT, reforçou o compromisso da Fundhacre com a saúde. “É importante a prevenção e o diagnóstico precoce para essas patologias. Esse é o olhar que o NASTT tem, de cuidar de quem cuida”, afirmou Socorro.

Jackeline Andrade, enfermeira do Hospital de Amor, falou sobre a importância de ampliar o acesso aos exames de rotina, principalmente para as profissionais da saúde que, devido à rotina intensa, muitas vezes não conseguem priorizar o autocuidado. “A gente sabe que essas profissionais têm um tempo mais corrido e é muito bom poder estar trazendo esse atendimento para mais perto, principalmente nesse mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama”, explicou.

A iniciativa foi bem recebida pela população local, como ressaltado por Porcina Maria de Lima, de 66 anos, que aproveitou a oportunidade para fazer seu preventivo. “Muita gente não faz porque tem medo. Não tem que ter medo não! É um exame que é muito importante. A mulher tem que ter todo o cuidado para fazer, não perder as oportunidades,” comentou.

Realizada em plena campanha do Outubro Rosa, a parceria entre Fundhacre e Hospital de Amor é uma das iniciativas apoiadas pelo governo do Acre para conscientizar e levar atendimento de qualidade à população, fazendo com que cuidados essenciais estejam mais próximos de quem precisa.

