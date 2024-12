Parceria entre Procon e Claro viabiliza instalação de totem de atendimento na OCA

O posto de atendimento do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), presente na Organização em Centros de Atendimento (OCA), está disponibilizando, desde a última semana, um totem de atendimento da operadora de telefonia móvel Claro, para auxílio no atendimento dos consumidores.

O serviço permite que o cliente contate diretamente a Ouvidoria da empresa para registrar reclamações e queixas, facilitando o atendimento ao cidadão que precisar solucionar suas demandas. O equipamento oferece serviços como emissão de segunda via de faturas, consulta de saldos, solicitações de suporte técnico e outros atendimentos de interesse dos consumidores da Claro.

A instalação do totem integra as ações do Procon/AC para fortalecer as relações de consumo, facilitando o diálogo entre empresas e clientes e reafirmando a importância de oferecer canais acessíveis de atendimento no estado.

A diretora técnica do Procon/AC, Higia Thaisse, destaca que a ação é fruto da intermediação do Procon/AC, em prol dos consumidores acreanos, uma vez que a operadora ficou entre as dez empresas mais reclamadas no estado, no ano de 2023, no ranking divulgado pelo instituto em março deste ano, e devido à parceria com o Procon, busca agora um melhor relacionamento com seus clientes.

“Buscamos harmonizar as relações de consumo, por isso fazemos várias tentativas e chamamentos para as empresas, e a Claro é uma delas. Tivemos várias reuniões, para verificar como eles poderiam melhorar o atendimento da empresa com o consumidor, o que é uma das atribuições do instituto, harmonizar as relações entre fornecedor e consumidor”, destacou.

