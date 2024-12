Policiamento no Horto Florestal completa 3 anos e mais de 100 pontos de câmeras foram instalados em outros pontos turísticos da capital

Mariana Moreira



Com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que frequentam o Horto Florestal, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Polícia Militar, realiza o patrulhamento no local. O policiamento já completa 3 anos, começando às 6h e indo até às 18h, com rondas dentro das trilhas e no entorno do parque, garantindo a segurança das pessoas que frequentam o horto florestal.

O secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, Evandro Bezerra, reforça que a segurança é a prioridade para a nossa comunidade. “Com a patrulha no local, garantimos um ambiente mais tranquilo para todos os que frequentam o espaço, ajudando a reduzir significativamente os números de criminalidade não só nos pontos turísticos da capital, mas em todo estado”, declarou.

A Polícia Militar possui um convênio com a prefeitura, onde são empregados profissionais de segurança para assegurar o resguardo de todos, empregando um efetivo que vai além da patrulha. Além disso, o policiamento também conta com monitoramento eletrônico 24h, com cerca de 20 câmeras, realizado pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Sejusp.

A subcomandante da Polícia Militar do Acre, Marta Renata, relata como o efetivo está realizando o patrulhamento. “A Polícia Militar empregou um efetivo específico para aquele ambiente, garantindo que o local sirva como uma oportunidade de lazer para a comunidade e que as pessoas possam ir e se sentir tranquilas para aproveitar as dependências do parque”, disse.

Edinete Oliveira, frequentadora do parque há cerca de 15 anos, relatou que, após o policiamento dentro do horto, se sente mais tranquila para fazer suas atividades. “Com os policiais aqui no horto eu me sinto mais feliz e segura para fazer minhas trilhas, porque todos os dias aqui, seja de manhã ou à noite, eu me sinto segura para fazer minhas trilhas”, afirmou.

Monitoramento nos pontos turísticos

Além do monitoramento no Horto Florestal, foram instalados mais de 100 pontos de câmeras em parceria com a prefeitura em diversas localidades, incluindo o circuito da Gameleira, Mercado Velho, Fundação Elias Mansour, Parque Chico Mendes, Palácio Rio Branco, Praça da Revolução, Museu dos Povos da Floresta, Praça dos Tocos, Parque da Maternidade, Praça Povos da Floresta e Lago do Amor.

A instalação dessas câmeras em locais públicos representa uma economia para o Estado, pois o videomonitoramento contribui para a redução de crimes e proporciona uma maior sensação de segurança à população. O circuito de câmeras monitora em tempo real, permitindo uma resposta imediata a emergências, além de registrar gravações em vídeo, que são fundamentais para investigações e processos judiciais.

