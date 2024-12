O que está por trás da campanha de “recuperação de templos”? – DW – 12/02/2024

Pelo menos cinco pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas na semana passada durante confrontos de rua desencadeados por uma pesquisa que investigava se da Índia centenário Mesquita Shahi Jama Masjid foi construído no antigo local de um templo hindu no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

A mesquita no topo da colina da cidade de Sambhal é contestada há muito tempo, com grupos hindus alegando que foi construída sobre as ruínas do templo Harihar em 1529.

Um tribunal local ordenou a pesquisa depois que um padre hindu afirmou em novembro que a mesquita foi construída no local do templo.

Quase 1.000 manifestantes muçulmanos se reuniram em frente à mesquita em uma tentativa de impedir a entrada de topógrafos do Serviço Arqueológico da Índia (ASI) do governo para investigar as alegações.

A rápida autorização do tribunal para a realização do inquérito exacerbou as tensões entre as comunidades hindu e muçulmana da Índia. Uma comissão de inquérito judicial está agora a investigar as circunstâncias que rodearam a violência.

Em meio ao incidente em Sambhal, uma petição foi apresentada ao tribunal por um grupo hindu de direita em um tribunal do estado de Rajasthan, no noroeste, alegando que o Ajmer Sharif Dargah, um túmulo sufi, foi construído no local de um templo hindu.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas quando manifestantes entraram em confronto com a polícia perto de Shahi Jama Masjid Imagem: AFP via Getty Images

Política e religião

Os partidos políticos da oposição sugeriram motivos políticos por trás das disputas, em vez de investigações históricas genuínas.

Alguns grupos activistas hindus, frequentemente ligados a O primeiro-ministro Narendra Modi O partido BJP afirmou que várias mesquitas na Índia foram construídas sobre templos hindus séculos atrás, durante o império muçulmano mogol.

“A governação do governante Partido Bharatiya Janata (BJP) e do seu mentor ideológico, o RSS, está a enfraquecer o Estado de Direito no país”, disse Asaduddin Owaisi, chefe do All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, partido político que defende os direitos muçulmanos. , disse à DW.

O Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) é um grupo guarda-chuva hindu que defende uma agenda nacionalista hindu. Forneceu a inspiração ideológica para o BJP.

Owaisi destacou que Ajmer Sharif Dargah tem 800 anos e muitos não-muçulmanos também adoram lá.

Owaisi acrescentou que a Lei dos Locais de Culto da Índia de 1991 foi aprovada para preservar o caráter secular da Índia e evitar conflitos comunitários. O objetivo é preservar os locais de culto como eram em 15 de agosto de 1947, Dia da Independência da Índia.

Disputas legais sobre locais religiosos se intensificam

Apesar deste quadro jurídico concebido para proteger os locais religiosos de serem contestados com base em reivindicações históricas, os tribunais têm recebido cada vez mais petições que contestam este estatuto.

Nos últimos anos, têm havido esforços por parte Nacionalistas hindus desafiar o estatuto das mesquitas em todo o país, afirmando que eram originalmente templos destruídos pelos governantes muçulmanos.

Atualmente há um debate sobre a centenária Mesquita Gyanvapi em Varanasiuma das cidades mais sagradas do hinduísmo, que está atolada em batalhas legais.

O estatuto do Mesquita Mathura Shahi Idgah na cidade de Mathura, no norte do país, também está envolvida numa disputa legal.

Índia: Disputa sobre a mesquita de Gyanvapi levanta preocupação Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Da mesma forma, o complexo Bhojshala-Kamal Maula, do século XIII, no centro de Madhya Pradesh, também se tornou o mais recente local para uma pesquisa científica da ASI.

A ação seguiu-se a uma decisão do Tribunal Superior de Madhya Pradesh, que ordenou que a ASI conduzisse uma vistoria nas instalações, uma vez que o complexo é contestado por hindus e muçulmanos, que o chamam de templo Vagdevi e mesquita Kamal Maula, respectivamente.

Afirmações semelhantes também foram feitas sobre outros locais históricos, como o Qutub Minar, um minarete do século XIII e UNESCO Património Mundial em Nova Deli, alimentando ainda mais as tensões.

Esta narrativa ganhou força nos últimos anos, alimentada pela retórica política e pela mobilização de sentimentos nacionalistas hindus.

O exemplo do Templo Ayodhya

No ano passado, Modi inaugurou o templo Ram em Ayodhya, construído no local da mesquita Babri, que também havia sido contestada como local sagrado para os hindus. A mesquita era demolido por extremistas hindus em 1992 e um templo posteriormente construído em seu lugar.

O sucesso da campanha para construir um templo em Ayodhya tem sido visto como um estímulo às reivindicações hindus para que um número crescente de mesquitas em todo o país sejam demolidas para dar lugar a templos hindus.

Há dois anos, S Eshwarappa, antigo vice-ministro-chefe do estado de Karnataka, afirmou que pelo menos 36 mil templos tinham sido destruídos para a construção de mesquitas durante o período em que os imperadores muçulmanos governavam a Índia. Ele disse que todos eles seriam recuperados legalmente.

Shazia Ilmi, porta-voz nacional do BJP, disse à DW que alimentar disputas entre templos e mesquitas vai contra a essência do plano “Índia desenvolvida 2047” – uma promessa de tornar a Índia uma economia totalmente desenvolvida até o seu centenário de independência.

“Não podemos voltar ao passado, mas devemos seguir em frente. Ironicamente, o santuário de Ajmer é visitado por milhares de devotos que atravessam divisões religiosas todos os dias”, disse Ilmi.

Novo templo Ram abre velhas feridas na cidade indiana de Ayodhya Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Editado por: Keith Walker