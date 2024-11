Partido Pastef, no poder no Senegal, garante ampla maioria no parlamento | Notícias Eleitorais

François Purseigle, durante a 6ª Conferência sobre Agricultura e Alimentação, em Laval, 13 de outubro de 2022. MARTIN ROCHE/FRANÇA OESTE/MAXPPP

Um anfiteatro lotado e perguntas voando por aí. Na sala de aula Agro Toulouse, nas instalações do Instituto Politécnico Nacional de Auzeville (Haute-Garonne), são alunos de uma escola secundária agrícola, BTS ou escola de engenharia. Enfrentando-os, Jérôme Bayle, líder da revolta agrícola de Haut-Garonne no início de 2024, Christophe Rieunau, da Federação Departamental dos Sindicatos de Agricultores de Tarn, e Christelle Record, criadora de bezerros em Ariège.

Elodie (que não se identificou, como os outros alunos), no primeiro ano de engenharia, filha de um agricultor do Béarn, questiona-se sobre “o futuro da PAC (política agrícola comum) e a harmonização de padrões na Europa e na França ». Lou, 21 anos, está preocupado com o “saúde psicológica dos agricultores” : “Minha mãe está em dificuldade, ela está muito frágil. » Coline, do quinto ano da Escola de Engenharia Purpan, gostaria de saber “o impacto das lutas atuais no público em geral, nos cidadãos ou nas autoridades eleitas”. Diante deles, Jérôme Bayle lembra que foi a doença hemorrágica epizoótica, que atinge o gado, que começou tudo em 18 de janeiro de 2024, com os impostos sobre o diesel.

Depois de explicar seu cotidiano, suas dificuldades, suas “atualmente farto” além disso, os três criadores, também ativistas, responderam perguntas durante quase duas horas.

Muito ouvido, um pouco apressado

“Em fevereiro, coloquei minha fazenda em risco, para não danificarmos nada, para sairmos orgulhosos e dignos”por sua vez, lembrou Jérôme Bayle. Filho de agricultor, seu pai se matou em 2015. Para o criador do Tarn, nesta profissão, “muitas vezes estamos sozinhos e (O) entes queridos nem sempre veem (deles) sofrimento “. François Purseigle, professor da Agro Toulouse, dá as boas-vindas a uma noite “onde percebemos que estes jovens estão obviamente muito preocupados, é o seu futuro que está em jogo neste momento”.

Muito ouvidos, um pouco empurrados também, estes representantes do mundo da criação, a maioria na Occitânia. Camille, professora de zootecnia, confidencia: “Ficamos decepcionados com os últimos movimentos e greves, ficamos bastante surpresos por não ouvirmos falar de agroecologia e apenas de pecuária. » Victor, 20 anos, se pergunta: “Por que aceitamos que o presidente da FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, Arnaud Rousseau) também é representante do grupo (agroalimentar) Avril? »

